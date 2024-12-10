再增2班機疏運榮耀號滯留台人　交通部：今天都能返國

▲亞洲最大郵輪「榮耀號」突發故障，交通部協調擴大空運量能，將滯留旅客在今日全數載運返台。（圖／MSC地中海郵輪提供）

記者蔡亞樺／台北報導

亞太地區最大郵輪「地中海榮耀號」（MSC），7日突發故障，超過1800名台灣旅滯留在日本沖繩，交通部第一時間成立專案小組，經協調民航局、國籍航空及船公司等單位，放大空運能量，增加1179個座位疏運，在48小時內讓旅客在今日全部都運回，交通部長陳世凱說，後續如有需求，協調航空公司持續提供協助。

「榮耀號」12月4日從基隆港出發，進行基隆港與日本那霸港雙母港航程，7日停泊日本沖繩那霸港，因機械故障無法啟航，船上1875名台灣旅客無法如期於8日返回基隆港，8日自基隆港出發的航程也取消，影響2080人。

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對於榮耀號郵輪故障，台灣旅客滯留沖繩，交通部長陳世凱今（10日）表示，在第一時間請民航局立即與日方協調旅客回台加開班機事宜，並要求郵輪業者負起責任。

陳世凱指出，經協調後，有航空公司願意出動5架次大機型飛機，今天再增2班機，共增加1179個座位。

陳世凱說，有部分旅客已自行安排返台行程，其餘有返台需求旅客皆能在今天疏運抵達國門，後續如有其他新增需求，民航局也會協調航空公司持續提供協助。