高鐵爆搶位潑水糾紛　交長：討論自由座規定、加強保全巡視

▲高鐵發生旅客搶自由座位爆發潑水衝突，交通部長陳世凱公開譴責暴力行為。（圖／記者蔡亞樺攝）

記者蔡亞樺／台北報導

高鐵昨日一列826車次列車爆發旅客互潑水衝突，女子疑為爭搶自由座，不小心將水潑到男童，男童母親氣憤舉起水瓶灑向女子頭上，過程全被拍攝上傳網路，網友議論紛紛，自由座的問題也引起關注。交通部長陳世凱今公開譴責暴力，表示要求高鐵加強保全巡視，交通部會跟高鐵公司討論自由座的安排。

陳世凱今日上午赴立法院交通委員會列席報告交通部所屬機關明年度預算，會中休息接受媒體聯訪，被問起昨日高鐵潑水事件，陳世凱語氣嚴厲表示，譴責暴力的行為，所有的暴力行為都是不應該的。

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他表示，會要求高鐵公司針對旅客之間的安全的部分再加強，現在車上都有保全巡視，密度是否要增加，會請高鐵公司討論一下。搭乘任何交通運具，民眾安全最重要，因此也會要求相關交通公司或機關對民眾安全要有所保障。

媒體問是否會取消或調整自由座，陳世凱說，交通部會跟高鐵公司來討論，由於高鐵公司是上市櫃公司，尊重公司治理，「交通部會跟高鐵討論，但由高鐵公司自己決定。」

鐵路警察人事是否也要調整？陳世凱表示，應該由高鐵公司自己評估了解乘客的安全，如果覺得現在已經是一個風險比較高的狀況，相信高鐵公司會去協調這件事。