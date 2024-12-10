TPASS 2.0擬推常客方案「全國性優惠」　瞄準明年上路　

▲交通部規劃推出TPASS 2.0版，全國性優惠的常客方案明年上路。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

為鼓勵民眾使用公共運輸，交通部規劃再推出TPASS 2.0版，新增短天數定期票，以及常客優惠，其中宜蘭縣已規劃TPASS「短天期3日券」 299元外，常客優惠預計明年擇期上路，優惠範圍將比過往TPASS通勤月票範圍更大，為全國性方案，交通部長陳世凱預計明年春節拍板和公布。

中央自112年起至114年起投入200億元特別預算，補助各地方政府和交通運具推出TPASS通勤月票，去年7月起陸續上路，目前全台已有20縣市推出27個TPASS優惠方案，截至11月底，已經有1112.5萬人次加值購買月票方案，且有8.35億人次使用月票搭乘公共運輸，平均每1.5個月增加100萬人次加值，平均2個月增加1億使用TPASS旅次。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據公路局統計，推動TPASS通勤月票以來，每月約有60多萬搭乘人次，今年1月到9月運量成長33.1%，其中台鐵成長47.3%最高、市區客運成長21.75%、公路客運成長18.86%，因公共運輸使用人數增加，也讓私人運具事故降低7.35%。

為帶動公共運輸再攀高峰，交通部長陳世凱日前在世界無車日也拍攝影片宣布，未來將再以定期票或常客優惠方式，推出TPASS 2.0，鼓勵更多民眾多搭乘公共運輸工具。

日前已有4個縣市提出短天期定期票計畫，包含宜蘭縣、台東縣、高雄市及台中市，提出方案多以3至5天期為主，也有部分縣市規畫推出1日票至3日票。其中宜蘭縣方案已獲公路局核定，規劃推出TPASS短天期3日券，票價299元，可無限次搭乘路線範圍內的台鐵、公路客運、國道客運和市區公車，其他縣市方案則遭公路局退回要求補充資料，據了解，定期票優惠將不會比通勤月票高。

公路局副局長張舜清表示，TPASS 2.0方面，目前宜蘭縣已有規畫方案，年底前可能會上路，其他縣市則沒那麼快，另外也有規劃常客族方案，優惠方案尚未確定，優惠實施範圍將比過往通勤月票更大更廣，為全國性方案，方案細節仍待交通部核定和公布。