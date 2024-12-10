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18年心願接力333份祝福　虎尾非營利幼兒園傳遞永續愛心

▲「聖誕心願樹」在虎尾非營利幼兒園持續茁壯，今日為雲林家扶小朋友募集333份聖誕禮物傳遞雲林家扶。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲「聖誕心願樹」在虎尾非營利幼兒園持續茁壯，今日為雲林家扶小朋友募集333份聖誕禮物傳遞雲林家扶。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

環球科大持續18年辦理的「聖誕心願樹」活動，8月退場後在虎尾非營利幼兒園持續茁壯，今（10）日園長黃雅娟與教育總監韋明淑帶著百位師生讓「虎愛飛揚、心願再現」，為雲林家扶小朋友募集333份聖誕禮物，在歡樂聖誕聲中，傳遞雲林家扶的聖誕專車，齊聲祝大家聖誕快樂。

心願樹禮物捐贈儀式在小朋友表演「愛的傳遞」揭開序幕，中華民國樂活產業發展協會教育總監韋明淑表示，虎尾非營利幼兒園第一次舉辦心願樹活動，不但有家長及小朋友們都熱情參與卡片認捐準備禮物，更驚訝地接到以前從幼兒園畢業的家長電話，表示也要為家扶小朋友盡份心力，「心願樹」不僅是傳達愛與關懷，也將幼兒園孩子與家長們凝聚一起的精神象徵。

▲「聖誕心願樹」在虎尾非營利幼兒園持續茁壯，今日為雲林家扶小朋友募集333份聖誕禮物傳遞雲林家扶。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲環球基金會董事長許淑敏、台中市醫師夫人聯誼會、世華大台中分會、台中市世代共融全方位文教協會等單位協助，讓333份「聖誕心願樹」禮物呈現。（圖／記者王悉宇翻攝）

虎尾非營利幼兒園園長黃雅娟表示，海豚班小勳的媽媽感謝園所用心，透過「心願樹活動」，姊弟倆挑選心願卡準備禮物有漂亮髮飾與麥克筆，包裝中讓孩子參與是很可貴的教育方式。還有綿羊班小恩媽媽也感覺一起認捐心願卡，選購水彩禮物再包禮物，全家人都沉浸在歡樂氣氛，也寫上卡片祝家扶小朋友聖誕快樂。而這就是讓孩子們從小學會關懷與愛最佳學習方式。

雲林家扶主任廖志文感謝虎尾非營利幼兒園全體師生及家長們，以及協助募集心願禮物的環球文教基金會、台中市醫師夫人聯誼會、世界華人工商婦女企管協會台中市分會、世華大台中分會、台中市世代共融全方位文教協會等善心團體與社會人士，333份禮物送上家扶聖誕專車，交給家扶社工們在耶誕節前夕為家扶兒童送上最真摯的祝福。

►聽Podcast #我在案發現場

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