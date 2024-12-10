《派對咖孔明》X《玩星派對》聖誕夜聯動開啟！孔明與英子降臨陪你迎接節日驚喜

▲《派對咖孔明》中角色天才軍師諸葛孔明和夢想歌手月見英子，將化身《玩星派對》遊戲角色，於聖誕夜12月24日正式登場啦！（圖／鈊象電子提供，下同）

生活中心／綜合報導

喜歡人氣動漫《派對咖孔明》的粉絲們注意！天才軍師諸葛孔明和夢想歌手月見英子將化身《玩星派對》角色，於聖誕夜12月24日正式在遊戲中登場啦！

玩家可以透過尋覓系統與這對跨時空搭檔相遇，並通過養成系統提升兩人的能力，解鎖酷炫的進階造型。最令人驚喜的是孔明與英子也將擁有各自獨特的技能，在遊戲中為玩家提供強大助力，帶來前所未有的跨次元派對體驗，粉絲們還不快手刀載起來！

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《玩星派對》：結合養成和休閒遊戲的派對樂園平台

由鈊象電子開發的《玩星派對》，是一款多元化的派對樂園平台，集合各種類型遊戲例如接龍、三消、麻將等，休閒遊戲上手快，隨時隨地有空檔都能上線玩一盤，加入角色養成更增添遊戲的變化性，透過培養專屬的二次元角色，善用每個人物的特殊技能，幫助玩家輕鬆制霸挑戰，獲得豐富獎勵。至於《派對咖孔明》的孔明和英子，將帶著怎樣的獨特風格與技能加入派對狂歡，就等12月24日揭曉啦！

▲《玩星派對》是多元的派對樂園平台，隨時隨地有空檔都能上線玩一盤，加入角色養成更增添遊戲的變化性。

全新小遊戲登場，玩法豐富無極限

除了《派對咖孔明》的聯動，12月《玩星派對》還帶來更多遊戲內容。

【你畫我猜遊戲介紹】

以往團康活動最常見的比手畫腳猜一猜，轉化成線上真人對「畫」！每週一～五的20:00～24:00，生花妙筆究竟是寫實派還是抽象派，就看這一筆！

【水果對對碰遊戲介紹】

經典益智消除玩法，找到三張相同的水果圖案即可消除得分，全部清空就能過關！看似簡單的操作，但其中隱藏策略和技巧，收集特殊技能圖案還能助你輕鬆通關，過程中也有機會解鎖平時不容易看到的遊戲角色生活照。

【OnePai遊戲介紹】

經典卡牌遊戲簡單易上手，但每一輪遊戲都可能因一張牌的出現而瞬間逆轉局勢！無論是比速度出牌，還是運用巧妙策略阻撓對手，ONE PAI都能讓玩家享受反轉快感與競技的刺激。當你手中僅剩最後一張牌時，記得大聲喊出「ONE PAI」！快邀請親朋好友加入ONE PAI對決，看看誰能成為最後的贏家！

▲《玩星派對》全新小遊戲，包括你畫我猜、水果對對碰、OnePai都是趣味又刺激。

聖誕禮物自己抽！iPhone 16週週抽、日本東京雙人來回機票等豐富獎品等你拿

歡慶派對咖孔明聯動開跑，《玩星派對》為這場盛會加入週週抽iPhone 16與雙人東京來回機票等抽獎活動，活動時間2024/12/24-2025/1/21，只要參與遊戲達成星光卡收集、賽季比拚活動，就有機會把豐厚獎品帶回家，開心玩遊戲還有機會中大獎，太幸福了吧！

▲加入《玩星派對》一起玩！活動期間2024/12/24-2025/1/21，週週抽iPhone 16與雙人東京來回機票等大獎。

更多驚喜，盡在《玩星派對》

無論是與《派對咖孔明》的角色相遇，還是挑戰全新玩法，《玩星派對》都將為玩家帶來前所未有的樂趣與驚喜。立即下載並更新遊戲，準備好在12月24日聖誕夜與好友一起迎接這場最潮最炫的跨次元派對狂歡吧！

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