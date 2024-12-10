王金平提兩岸同而不分　時力指就是九二共識：不是講複雜點就變有道理

▲前立法院長王金平。（資料照）



記者杜冠霖／台北報導

前立法院長王金平昨日發表兩岸新論述，「兩岸治權互不隸屬，主權同而不分」，尊重兩岸分治的事實，但不放棄兩岸人民共同追求中華民族福祉的機會。對此，時代力量今（10日）表示，這樣的內容就是國民黨常常提到九二共識、一中各表，不是什麼新論述，就是中共最喜歡的一中論述。把簡單的話說得複雜，不會因此就變得有道理。

時代力量指出，人民、領土、政府及主權，是一個國家的構成要素，缺一不可，這是政治學的ABC。然而，近期都在賣課程的前立法院長王金平，卻在日前提出了「兩岸治權不相隸屬，主權同而不分」的論述。他更主張這個新論述，是目前兩岸關係最務實的做法。

時代力量直言，把簡單的話說得複雜，不會因此就變得有道理。首先，「主權相同，但治權不相隸屬」，白話文翻譯，不就是主張兩岸同屬一個國家，並有兩個政治實體互不隸屬嗎？這就是國民黨常常提到九二共識、一中各表，不是什麼新論述，而是舊酒裝新瓶。

時力點出，其次，主權同而不分，那主權究竟是誰的？是中華民國，還是中華人民共和國的？如果中華民國無法取得國際認同，那這不只是一中各表，還是更糟糕的一國兩制。過去數年，台灣在國際社會上，始終受到一中框架的限制，處處受到打壓，也被迫以 Chinese Taipei 為名，在國際賽事上出賽。這些中國打壓台灣的現況，足以證明，追求「一中」最終只會讓台灣的國際空間愈來愈小。

時代力量強調，況且歷史事實很清楚，中華人民共和國自1949年成立以來，從未統治過台灣這塊土地，中華人民共和國政府根本無權主張對台灣擁有主權。

時力重申，台灣有自己的人民、有自己的領土、有人民選出的政府，必須要持續堅定向國際表達，台灣就是一個主權獨立的國家，不論是九二共識，或是主權同而不分，都是一條沒有出口的死路，絕不能繼續深陷其中。