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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

為兩岸保持官方交流管道　蔣萬安：堅定持續讓雙城論壇辦下去

▲台北市長蔣萬安出席總質詢前受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

2024年台北上海雙城論壇將在下周登場，台北市長蔣萬安今（10日）在市政會議中表示，兩岸這幾年幾乎全面停止交流，「我們要堅定持續地讓雙城論壇辦下去，為兩岸關係保持住城市對城市的官方交流管道」。他強調，雙城論壇的目的是要促進城市交流，當然也是為了兩岸和平，「對等交流，台北有韌性；民主自由，台灣有信心」。

蔣萬安今在市政會議中表示，去年是他上任後第一次舉辦的雙城論壇，當時帶著台北市超過100人的訪團到了上海，非常順利，有著很好的市政交流。今年，輪到他當主人，是任內第一次在台北市舉辦，也是6年來第一次在台北市實體舉行雙城論壇。

蔣萬安說，市府團隊一定會竭誠接待102人的上海團，包括上海的市府團隊、專家、學者、產業、媒體，也希望他們今年能夠順利來到台北進行市政交流，「雙方的來往，都是上百人的規模，我們會用同等的待客之道，來持續推動兩座城市之間的交流」。

「過去這些年來，兩岸之間幾乎停止了交流」。蔣萬安提到，很多國家認為台灣「兵兇戰危」，把台灣視為地緣政治的高風險區；也有很多國家，試圖透過對話來緩和區域緊張的形勢。在這樣的形勢之下，「雙城論壇」成為兩岸之間難能可貴的官方對話平台。

蔣萬安表示，他過去常說，兩岸之間，「越困難的時候，越需要溝通交流」；「交流比不交流好，相互了解比相互誤解好」，並強調在兩岸這幾年幾乎全面停止交流的形勢下，「我們要堅定持續地讓雙城論壇辦下去，為兩岸關係保持住城市對城市的官方交流管道，持續交流、維持對話、釋出善意」。

蔣萬安說，舉辦雙城論壇的目的，是要促進城市交流，「我們的用心，當然是為了兩岸和平」；他提到，「對等交流，台北有韌性；民主自由，台灣有信心」，希望所有相關同仁，能夠全力以赴，為這次的雙城論壇做好準備。

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