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傳民進黨2026台北市長聯手苗博雅　本人吐心聲：明天開始攻擊只會更多

▲▼9日傳出民進黨可能提名苗博雅投入2026台北市戰選戰。（合成圖／資料照）

▲9日傳出民進黨可能提名苗博雅投入2026台北市長選戰。（合成圖／資料照）

記者郭運興／台北報導

2026九合一縣市長選舉受到矚目，昨晚傳出社民黨台北市議員苗博雅，因2024立委選戰表現亮眼，綠營議員建議民進黨2026台北市長選戰提名苗博雅，出奇制勝。對此，苗博雅10日表示，發生很多奇妙的事，很想跟大家分享，但要顧全很多人，她知道很多事情比幫自己說話更重要。她強調，只能說，從明天開始，各種莫名其妙攻擊會更多，紛擾總是會跟著做事的人，政治這條路，一路上被所有人不看好，自己在場上不是為了成績，而是為了大家期待，為了要一起贏。

據《民視新聞網》9日報導，台北市大安區，長久以來是藍營優勢選區，民進黨2024立委選戰中，以「民主大聯盟」模式，支持苗博雅參選；最終獲得44.78％選票，創下非藍營立委參選人在北市第6選區的最高得票紀錄。因此，綠營議員私下透露，苗博雅表現亮眼，若民進黨在2026台北市長選戰提名，可做為奇兵，「出奇制勝」。

對此，苗博雅深夜於Threads表示，發生很多奇妙的事，是退休之後可以寫在回憶錄的等級，很想跟大家分享，但她要顧全很多人，她知道很多事情都比幫自己說話更重要。

苗博雅表示，人生的劇本沒辦法偷看，只能不斷往前，寫下屬於自己理想的篇章。只能說，從明天開始，各種莫名其妙的攻擊會更多，她想跟所有無謂的紛爭保持距離，不想在大團體爭奪任何事，但她也知道紛擾總是會跟著做事的人。

苗博雅提到，自己很喜歡統一獅隊的台灣隊長陳傑憲所說「我只告訴我的隊友，我們不用把目標放得多遠，我們只要每一步、每一天，把每一步走好，確實的走好，我們慢慢的走，我們會走到盡頭。這次有這麼好的結果，我真的覺得不可思議，但我們創造了歷史，我們創造了奇蹟」。

苗博雅說，「我們就是一路上被所有人都不看好，一路這樣走過來。政治這條路，對面一定有很多對手，想盡辦法把你弄出局，但在場上不是為了自己的帳面成績，而是為了大家的期待，為了我們要一起贏」。

苗博雅再說，如果大家是隊友，她很期待，大家一起，每一步、每一天，把每一步走好，確實的走好。在政治這條路，她會讓大家知道沒有跟錯人，就這樣，晚安！

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