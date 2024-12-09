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警冷嘲熱諷害內湖母女輕生　蔣萬安怒向李西河提4要求：重新議處

▲台北市長蔣萬安出席總質詢前受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長蔣萬安。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

台北市內湖區8日下午傳出母女雙屍命案，死者甯姓母親（55歲）與女兒曾女（28歲）因誤信詐團假冒網紅詐騙，被騙1200萬元，甚至還拿房屋去抵押借款；事後甯女向警方報案，承辦的劉姓員警卻嗆聲不當言論。對此，台北市政府發言人殷瑋表示，台北市長蔣萬安今向警察局長李西河關心此案進度，並表達不捨與憤怒，並作出4項要求，包括重新議處。

殷瑋9日晚間轉述，今日台北市政府進行治安會報後，蔣萬安有當面向台北市警察局長李西河關心案情進度，因為此內湖母女死亡案跟詐騙有關，讓蔣萬安內心相當不捨與憤怒。

殷瑋提及，蔣萬安有向李西河說明，此內湖母女死亡案跟詐騙有關，因此要求，第一，過去這些年詐騙很猖獗，台灣人民對於層出不窮的詐騙案相當痛恨，要求警察局一定要努力打詐。第二，蔣萬安要求李西河叮嚀所有第一線員警同仁，一定要有同理心，因為同理心是公僕基礎，永遠要站在市民角度設身處地，為人民著想。

殷瑋說，第三，此案承辦員警在言語態度上的問題，警察局回報處理方式，包括記大過並調職，也直接交由檢方調查刑事責任，而蔣萬安當場要求警察局，進一步審視此案，並重新議處。

殷瑋強調，最後，蔣萬安要求警察局跟社會局保持橫向溝通，因為警政社政要密切合作，積極給予家屬支持。

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