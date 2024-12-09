榮耀號故障台人滯留　交長：增加包機周四全數返台

▲交通部長陳世凱表示，將增加包機方式疏運，預估周四滯留旅客全數返台。（圖／記者蔡亞樺攝）

記者蔡亞樺／台北報導

地中海郵輪「榮耀號」原定昨日返抵基隆港，突發故障，受影響台灣旅客約1875人，交通部長陳世凱今對此表示，經協調，今、明天5航班放大機型，載運748人旅客回台，日方也同意用包機方式加入疏運，預估周四滯留旅客可全數返台。

陳世凱今上午赴立法院交通委員會列席報告交通部所屬機關明年度預算，被問到榮耀號滯留旅客的處理情形，陳世凱說，目前約有1800多位台灣旅客滯留在沖繩，經協調中華航空及長榮航空，今天跟明天用擴大機型方式，載運748位的旅客可以回到台灣。

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陳世凱說，船公司也會用包機的方式，在明天、後天用包機把剩餘的旅客載回台灣。交通部已責請航港局邀集觀光署、民航局、港務公司、船代及旅行社等單位，成立專案應變小組協調。

國民黨立委林沛祥質詢也問起，榮耀號滯留旅客何時可以全數回台？陳世凱說，今、明天放大機型載運748位民眾回台，今早民航局也發文給日方溝通用包機快速載運，日方也同意，船公司會負擔吸收旅客回台運費跟票價，預估周四會全部回台。

民進黨立委李昆澤批評，1800多名旅客滯留在沖繩，交通部要盡力協調，所有人應該在昨天要全部回來，效率有待提升，他要求陳世凱除了協調長榮及華航疏運，也應該盡力跟星宇航空協調，督促民航局展現效率。

李昆澤提到，旅客權益包含旅行社團客跟散客，旅行社要請觀光署與品保協會合作保障團客權益，郵輪行程則請航港局督促。陳世凱回覆，經與船公司協調，旅客費用會全部吸收，包括當地交通費用提供200美元，沒做到包機或擴大機型旅客，也有400美元海外交通費補貼。