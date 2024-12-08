國營事業人事「政策配合」4考量　交長曝：高鐵年終獎金有好消息

▲交通部長陳世凱上任100天，積極走訪、拜會工會，強調以自身行動照顧基層員工的權益。（圖／交通部提供）

記者蔡亞樺／台北報導

交通部長陳世凱就任滿100天，勤走基層，拜會海陸空相關運輸工會，聽取第一線員工心聲，首度談及交通國營事業高層人事，從營收、績效、基層互動及政策配合度等4大考量，也透露拜訪台灣高鐵企業工會聽到「好消息」，勞資溝通順暢包含年終獎金，以自身行動，讓公司更重視基層。

在任3個月期間，陳世凱公務繁忙卻已經拜會完所有交通運輸相關工會，包括他第一個拜訪的機場工會，還有高鐵、台鐵、郵政、航空及港務等，他這個動作是告訴事業主管跟資方，要以勞工為出發，優先顧好勞工權益，所以他上任沒多久也就宣布台鐵公司從業人員加薪。

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除了是交通部長，陳世凱也身兼「交通配偶」的角色，太太李昱芬擔任高鐵列車長，他笑說，不少高鐵工會幹部都參加過他們的婚宴，所以是用朋友跟眷屬身分拜訪工會，表達交通部能幫忙就盡量幫忙，也聽到好消息是今年勞資雙方溝通很順暢包括年終獎金。

▲維護營運順暢，高鐵、台鐵基層員工站在第一線辛苦協助疏運旅客。（示意圖／記者謝盛帆攝）

陳世凱指出，他上任勤走工會跟基層，就是讓事業主管理解部長重視基層，例如交通部是台鐵公司唯一股東，勞工議題他很樂意協助，讓員工更有榮譽感與向心力，台鐵時常要配合政策而票價有虧損，未來會盡量減少，至少讓公司營運正常化，工會也要一起配合努力。

對於交通部所屬國營事業人事，陳世凱說，對人的判斷，在短時間會看不準，從別人的說法去判斷也會失準，因此希望自己跟同仁真實互動一段時間才會去思考，目前他上任3個多月，所有同仁都很優秀，能在交通部擔任公務員都是精英。

陳世凱說，目前跟交通部同仁溝通跟共識都順暢，也達到他期望目標，即使有些目標沒處理他也會提醒，因此目前不會有大幅度的人事異動，但也透露「周邊相關事業整體考量」，包括績效、營收、基層員工互動，還有交通事業的政策配合順不順暢也會一併考慮。

陳世凱強調，交通運行順暢就是仰賴這些基層員工，最辛苦永遠是站在第一線聲嘶力竭疏運旅客的員工，公司董事長、總經理也是辛苦，但「我的角度就是顧基層」，也希望大家更重視。