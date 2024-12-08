　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國營事業人事「政策配合」4考量　交長曝：高鐵年終獎金有好消息

▲▼交通部長陳世凱上任100天，積極走訪拜會基層工會也拋出觀光發展政策的構想。（圖／交通部提供）

▲交通部長陳世凱上任100天，積極走訪、拜會工會，強調以自身行動照顧基層員工的權益。（圖／交通部提供）

記者蔡亞樺／台北報導

交通部長陳世凱就任滿100天，勤走基層，拜會海陸空相關運輸工會，聽取第一線員工心聲，首度談及交通國營事業高層人事，從營收、績效、基層互動及政策配合度等4大考量，也透露拜訪台灣高鐵企業工會聽到「好消息」，勞資溝通順暢包含年終獎金，以自身行動，讓公司更重視基層。

在任3個月期間，陳世凱公務繁忙卻已經拜會完所有交通運輸相關工會，包括他第一個拜訪的機場工會，還有高鐵、台鐵、郵政、航空及港務等，他這個動作是告訴事業主管跟資方，要以勞工為出發，優先顧好勞工權益，所以他上任沒多久也就宣布台鐵公司從業人員加薪。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了是交通部長，陳世凱也身兼「交通配偶」的角色，太太李昱芬擔任高鐵列車長，他笑說，不少高鐵工會幹部都參加過他們的婚宴，所以是用朋友跟眷屬身分拜訪工會，表達交通部能幫忙就盡量幫忙，也聽到好消息是今年勞資雙方溝通很順暢包括年終獎金。

▲台中高鐵站湧人潮，站務人員拿大聲公狂喊：開放車門玄關站立。（圖／記者謝盛帆攝）

▲維護營運順暢，高鐵、台鐵基層員工站在第一線辛苦協助疏運旅客。（示意圖／記者謝盛帆攝）

陳世凱指出，他上任勤走工會跟基層，就是讓事業主管理解部長重視基層，例如交通部是台鐵公司唯一股東，勞工議題他很樂意協助，讓員工更有榮譽感與向心力，台鐵時常要配合政策而票價有虧損，未來會盡量減少，至少讓公司營運正常化，工會也要一起配合努力。

對於交通部所屬國營事業人事，陳世凱說，對人的判斷，在短時間會看不準，從別人的說法去判斷也會失準，因此希望自己跟同仁真實互動一段時間才會去思考，目前他上任3個多月，所有同仁都很優秀，能在交通部擔任公務員都是精英。

陳世凱說，目前跟交通部同仁溝通跟共識都順暢，也達到他期望目標，即使有些目標沒處理他也會提醒，因此目前不會有大幅度的人事異動，但也透露「周邊相關事業整體考量」，包括績效、營收、基層員工互動，還有交通事業的政策配合順不順暢也會一併考慮。

陳世凱強調，交通運行順暢就是仰賴這些基層員工，最辛苦永遠是站在第一線聲嘶力竭疏運旅客的員工，公司董事長、總經理也是辛苦，但「我的角度就是顧基層」，也希望大家更重視。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
金顯龍計畫曝光！韓媒踢爆：藉空飄氣球「攻擊北韓」
快訊／4縣市大雨特報　下到明天
亞太最大郵輪「榮耀號」故障滯留沖繩　回不了台！7千人行程大亂
女星19歲陪睡名導一夜3次　驚人近況曝光
伍佰上海演出被狂罵「上百粉絲逼退票」！現場爆衝突
耗資20億！　全台最大「燒肉園區」開幕

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台鐵票價明年春節後喊漲「交長開綠燈」　高鐵調漲1原則也能討論

快訊／4縣市大雨特報　下到明天

國營事業人事「政策配合」4考量　交長曝：高鐵年終獎金有好消息

最愛來台5大國家曝「歐美旅客增」　陳世凱拋明年3大觀光策略

陳世凱上任百日挑戰「從非交通出身到有感拆彈」　好感度奪第1

先濕後乾！周六挑戰強烈冷氣團連凍3天

綠蠵龜寶寶全部變母的！暖化害的　台大提「孵化關鍵」解滅絕危機

男友搶周杰倫4張票「沒一張是她的」　女粉氣到想分手

「0度線」恐逼近　挑戰首波強烈冷氣團時間曝

快訊／10級強風來了　4縣市豪大雨

周杰倫大巨蛋合體動力火車　「有人沒買到票～有人去下水道～」

周杰倫合體動力火車：有人去下水道～　林書豪走音遭虧「還是打籃球吧」

周杰倫寵粉「邊唱邊簽名在粉絲頭上」　她曝昆凌暖舉許願：寫〈可愛老婆〉給她！

4大胃王嗑光20KG炒麵　店家驚呆狂拍：嚇S人喔

看周杰倫演唱會「門票不見」　竟被家中幫傭誤當垃圾丟掉

起床腳邊多毯子！調監視器查看 爸媽見孝女貓貼心舉動：沒白疼了

枕邊狗陪睡背對大嘆氣　媽傻眼：是有多無奈？

江蕙現身大巨蛋挺周杰倫！　他親自下台迎接合唱〈星晴〉

恭喜！王齊麟宣布求婚成功　牽手陳詩媛：跪下跟她一樣高

小妹妹比跆拳道奮力踢　對手毫髮無傷站著就贏

台鐵票價明年春節後喊漲「交長開綠燈」　高鐵調漲1原則也能討論

快訊／4縣市大雨特報　下到明天

國營事業人事「政策配合」4考量　交長曝：高鐵年終獎金有好消息

最愛來台5大國家曝「歐美旅客增」　陳世凱拋明年3大觀光策略

陳世凱上任百日挑戰「從非交通出身到有感拆彈」　好感度奪第1

先濕後乾！周六挑戰強烈冷氣團連凍3天

綠蠵龜寶寶全部變母的！暖化害的　台大提「孵化關鍵」解滅絕危機

男友搶周杰倫4張票「沒一張是她的」　女粉氣到想分手

「0度線」恐逼近　挑戰首波強烈冷氣團時間曝

快訊／10級強風來了　4縣市豪大雨

佐佐木朗希冬季會議提入札　開放大聯盟30隊競標

全韓關注彈劾案！林英雄遭批冷漠　私訊回「為什麼要發聲」掀熱議

Uber Eats「12月限定優惠」懶人包！肯德基、胖老爹買1送1

台鐵票價明年春節後喊漲「交長開綠燈」　高鐵調漲1原則也能討論

金顯龍計畫曝光！韓媒踢爆：藉空飄氣球「攻擊北韓」發布戒嚴

萬人湧香港「寶可夢GO City Safari」　台灣遊客：規劃4天行程

快訊／4縣市大雨特報　下到明天

國營事業人事「政策配合」4考量　交長曝：高鐵年終獎金有好消息

最愛來台5大國家曝「歐美旅客增」　陳世凱拋明年3大觀光策略

從一碗一塊錢攤車開始賣起！嘉義人涼麵愛店　40元魚羹用料太實在

蹲下大露性感蕾絲紅丁字褲　路人驚呆掩面：我看了什麼...

生活熱門新聞

快訊／10級強風來了　4縣市豪大雨

新崛江「被人潮塞爆」！在地人超感動

「0度線」恐逼近　挑戰首波強烈冷氣團時間曝

音樂祭射遠燈　鴨農崩潰：鴨群受驚死一堆

高中生車廂「跳抖音舞」　北捷回應了

明最凍探14度　下周冷雨交加「急墜10度」時間出爐

演唱會RAP男早唱過〈告白氣球〉！影片被挖出

射手注意安全！12星座「最新一週運勢」來了

郵輪「榮耀號」故障　7千人行程大亂

4遊客一早在武嶺「摸來摸去」　一看全笑翻

樂天前領隊有新工作了「地表最正啦啦隊」動向曝

男友搶周杰倫4張票「沒一張是她的」　女粉氣到想分手

做保全「滑手機就有錢領」！他回工廠崩潰

想當台系帥哥！日網紅「剪完台男潮頭」傻爆眼：在騙我？

更多熱門

相關新聞

最愛來台5大國家曝「歐美旅客增」　陳世凱拋明年3大觀光策略

最愛來台5大國家曝「歐美旅客增」　陳世凱拋明年3大觀光策略

今年來台國際旅客已突破700萬人次，日本117萬人次不意外奪冠，美國57.8萬人次擠進第4名，且成長幅度較去年超過2成，交通部長陳世凱上任100天內觀察到有此成績，他表示，今年設定1000萬來台旅客目標沒達成，就明年來達成，務實推動更多觀光亮點讓台灣被看到。

陳世凱上任百日挑戰「從非交通出身到有感拆彈」　好感度奪第1

陳世凱上任百日挑戰「從非交通出身到有感拆彈」　好感度奪第1

商務艙旅客爆衝突亮刀　高鐵：列車延誤10分鐘發車

商務艙旅客爆衝突亮刀　高鐵：列車延誤10分鐘發車

即／坐錯位置釀衝突！高鐵旅客掏刀

即／坐錯位置釀衝突！高鐵旅客掏刀

女子落軌「高鐵站務員按下緊急鈕」　列車進站急煞

女子落軌「高鐵站務員按下緊急鈕」　列車進站急煞

關鍵字：

交通部陳世凱工會基層高鐵

讀者迴響

熱門新聞

快訊／10級強風來了　4縣市豪大雨

全民都猜錯！周杰倫第三場嘉賓竟是她

美國海軍二戰以來最激烈戰鬥

新崛江「被人潮塞爆」！在地人超感動

RAP男點〈告白氣球〉得罪周杰倫粉絲！身分曝光了

「0度線」恐逼近　挑戰首波強烈冷氣團時間曝

20歲台灣男子在柬埔寨連開71槍！　長相、姓名被公開

女打電波麻醉完身亡　主刀醫師回應

32%台人恐中鏢！染皮蛇「5族群」最危險

鄧愷威被巨人簽回　明年力拚重返大聯盟

丈夫生前偷吃女優級女友　妻整理遺物才知情

「大家都不戴口罩了」　台大醫示警1病恐大流行

周杰倫認出24年歌迷「還喊出名字」

女「電波拉皮」打麻醉　突搶命不治

生理期也闖紅燈！人妻和小王做到進醫院

更多

最夯影音

更多

周杰倫大巨蛋合體動力火車　「有人沒買到票～有人去下水道～」

周杰倫合體動力火車：有人去下水道～　林書豪走音遭虧「還是打籃球吧」

周杰倫寵粉「邊唱邊簽名在粉絲頭上」　她曝昆凌暖舉許願：寫〈可愛老婆〉給她！

4大胃王嗑光20KG炒麵　店家驚呆狂拍：嚇S人喔

看周杰倫演唱會「門票不見」　竟被家中幫傭誤當垃圾丟掉

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面