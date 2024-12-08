台鐵票價明年春節後喊漲「交長開綠燈」　高鐵調漲1原則也能討論

▲台鐵票價29年未漲，交通部規劃明年春節後務實討論。（資料圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵票價29年未漲，研擬調漲35.62%、40.41%、44.52%等方案，不過交通部長陳世凱踩剎車喊出明年春節前不調漲。春節後是否可漲，陳世凱表示，台鐵明年就面臨票價30年凍漲，社會要務實討論，即便調漲，他保證TPASS通勤族不受影響。高鐵也面臨調漲壓力，陳世凱說，只要不影響民眾太大，都可提出來討論。

台鐵今年9月10日曾召開董事會首次審議票價調漲方案，討論合理報酬率3%、4%、5%等票價調漲3方案，漲幅依序為35.62%、40.41%、44.52%，不過遭董事會退回票價案修正，主要是無法說服民眾，要求補充資料再報董事會，該案董事會審查還沒有進展，交通部長陳世凱日前已踩剎車，宣布台鐵票價明年春節前不調漲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過明年春節後是否可檢討票價調漲，交通部長陳世凱「開綠燈」，陳世凱受訪表示，台鐵到了明年就已30年沒調漲票價，社會要務實討論台鐵票價，讓台鐵公司化後，營運邁入永續，台鐵員工也會對公司有信心，也因此，台鐵票價應該是到了要務實討論的時候了。

不過陳世凱強調，所有交通運具都肩負通勤和公共運輸責任，交通部這一、二年推出TPASS通勤月票，提供通勤族用廉價和便宜的方式通勤到目的地，而即便未來台鐵漲價，對通勤族影響並不太大，他能夠保證的是，台鐵票價調漲，使用TPASS通勤族的票價幾乎沒有影響。

▲根據最新物價和合約檢討，高鐵基本費率今年達調漲標準。（資料圖／高鐵）

由於高鐵也面臨票價調漲壓力，根據交通部每年依合約及最新物價檢討高鐵基本費率，高鐵費率今年已達調漲門檻，「政府核定基本費率標準」可調至每人每公里4.551元，依照特許公司自訂費率，高鐵北高票價最高可漲到1720元，較現行票價最多可漲230元，日前高鐵也喊出2026年將面臨資金缺口高峰，不過陳世凱對高鐵喊話「希望考量公共運輸責任」，被解讀為不希望高鐵調漲。

陳世凱表示，高鐵一直到現在都沒有送票價調整資料給交通部及董事會，加上已經要開董事會了，研判來不及年底漲價，年底前沒有看到漲價這件事，但他並非限制高鐵不能調漲票價，高鐵是上市公司，他尊重高鐵的公司治理。

至於高鐵若明年提出票價調漲方案，陳世凱說，他對所有公共運輸系統都一樣，他認為除公司營運外，也要肩負公共運輸責任，如果高鐵送案當然都可以討論，但是交通部不會希望影響民眾太大，達到這個原則，高鐵還是可以拿來討論。

不過陳世凱坦言，TPASS通勤月票若要加入高鐵難度高，主要是價格很高，不是交通部負擔得了的。