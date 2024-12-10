只幫詐團找車手沒施詐　台北男要賠1450萬元

記者黃翊婷／台北報導

男子阿輝（化名）2022年4月間與其他人組成水房，再與詐團機房、首腦合作，負責幫忙找車手、人頭戶，導致受害者上當損失1450萬元，因而挨告。雖然阿輝辯稱自己沒有參與實施詐騙的過程，但台北地院法官審理之後，仍認為他應該負起連帶賠償責任，判他應給付受害者1450萬元。

▲受害者被騙走1450萬元。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿輝2022年4月間與A男、B男以及其他人組成「水房」，接著與詐騙集團機房成員、首腦合作，負責收取、提領或轉匯詐騙贓款，再透過層層轉手的方式，設置查緝斷點，將贓款上繳。

受害者接獲假警員的電話，對方聲稱他涉犯洗錢案件，要扣押財產，他被話術欺騙，陸續匯款1450萬元，沒想到錢剛匯入指定帳戶，就被阿輝等人指示人頭戶、車手轉匯再提領一空，這才驚覺被騙，趕忙報警處理。

阿輝到案之後辯稱，他確實曾協助詐團去找車手及人頭戶，但沒有參與實施詐騙的部分，理論上不用負賠償責任，而且受害者請求的賠償金額高達千萬元，他真的沒有資力賠償。

不過，台北地院法官認為，阿輝協助詐團成員，指揮人頭戶將受害者匯入的1450萬元轉匯至其他帳戶，顯然有意思共同及行為分擔，他的不法行為與受害者所受到的損害，具有相當因果關係，應當負起連帶賠償責任，最終沒有採信他的說詞，並裁定他應賠償受害者1450萬元，全案仍可上訴。