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英聽二試周六登場「3萬人報名創新低」　應考資訊今公布

▲▼高中英聽測驗。（圖／記者湯興漢攝）

▲高中英聽二試本周六登場，共有3萬餘人報名創新低。（圖／記者湯興漢攝）

記者許敏溶／台北報導

114學年高中英聽測驗第二次考試本周六（14日）登場。大考中心表示，英聽二試共有3萬餘人報名創下歷年新低，今（10日）上午已經公布應試號碼、考試地點、試場分配表等資訊。今年英聽二試首度有條件開放冷氣試場，請考生注意本周五下午5時大考中心網站「最新訊息」公告。

高中英聽第二次考試將在本周六舉行，共有3萬28人報名，包括集體報名2萬7892人，個別報名2136人，編配在30個考區、43個分區、901個試場。

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大考中心表示，由於英聽不開放考生查看試場，請考生務必在今天上午9時起，上大考中心網站查詢個人應考資訊，包括應試號碼、確切考試地點及試場平面圖等，以利考試當日能快速進入考（分）區學校應試。若考生在查詢過程有任何問題，今天起到周六期間可致電大考中心洽詢（電話：02-23661416系統操作請轉分機310；試務作業請轉分機608）。

今年英聽二試首度有條件開放冷氣試場。大考中心表示，將在考試前一天、也就是本周五下午5時，在大考中心網站「最新訊息」公告，若根據預報，各考（分）區所在鄉鎮市區，考試當天上午任一個時段的溫度預報達攝氏28 度（含）以上，則考試時將開放試場冷氣服務，試場冷氣設定攝氏26至28度為原則。

此外，大考中心也提醒考生，歷年應試違規最大宗為考生未攜帶應試有效證件正本供身分查驗。故請考生務必記得考試當天，攜帶應試有效證件正本。應試有效證件正本包括：國民身分證、有照片之全民健康保險卡、汽機車駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證。另外提醒有效證件不包含學生證，健保卡需要有照片才是有效證件。

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