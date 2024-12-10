美邪教淫蕩教主「強娶10女童為妻」　後宮20女信徒淪洩慾工具

▲貝特曼長期性侵、性虐數十名女信徒。（圖／翻攝自X）



記者王佩翊／編譯

美國一名48歲的邪教教主貝特曼（Samuel Bateman）推崇「一夫多妻制」，並「娶了」超過20名女信徒作為自己的妻子，甚至性虐妻子們，其中有10人還是未成年少女。他涉嫌性侵女童，並強迫女童與他人發生性行為，而年紀最小的受害人僅9歲。不僅如此，他還涉及跨州運送未成年少女等性犯罪，因此被判50年有期徒刑。

根據《美聯社》報導，貝特曼領導的小型邪教團體，是曾經由沃倫·傑夫斯（Warren Jeffs）領導的分支教派。他長期策劃跨州運送未成年少女，並性侵少女，甚至還綁架多名未成年少女。

根據法庭文件，貝特曼承認犯下「合謀運送未成年人並從事性行為」及「合謀綁架」等2項罪名，因此被判50年有期徒刑。法官明確表示，不能再讓貝特曼有機會接近年輕女性，也不能讓他重獲自由，而50年徒刑實際上等同於終身監禁。

根據調查，年紀最小的受害者僅9歲。其他教徒透露，傑夫斯2011年在德州被判性侵未成年信徒，然而貝特曼作為他的追隨者，堅稱一夫多妻制是「天父的命令」，因此強制從男信徒身邊帶走成年女性與未成年女童，並宣稱她們就是他本人的妻子，同時性侵、性虐被害女性。

貝特曼在認罪協議上自爆，雖然這些「婚姻」沒有受到法律認可，但是每當他宣布「娶了」一名新的妻子時，就代表他開始對她們伸出狼爪。貝特曼還會要求信徒公開懺悔任何不當行為，並施加懲罰，包含公開羞辱與性行為。他甚至要求一些男信徒交出自己的妻子和女兒來贖罪。