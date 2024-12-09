又是疲勞駕駛！18歲男載友人夜奔合歡山　返程逆向撞民宅圍牆

記者高堂堯／南投報導

今年剛滿18歲的洪姓男子駕駛自小客車，8日載友人赴合歡山出遊，下山時疑因疲勞駕駛，不慎於台14線撞上對向的房屋外圍牆，造成全身多處受傷送醫；仁愛警分局統計10月份至今，疑似因疲勞駕駛導致之交通事故已有23件。

▲洪姓男子駕駛自小客車自合歡山下山，疑因疲勞駕駛於台14線撞上對向的房屋外圍牆。（圖／翻攝「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」臉書粉專，下同）

疑為目擊車禍過程的網友也在「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」臉書社團PO出行車紀錄器影片：事發時間為昨天早上8時許，一輛紅牌重機跟在該台白色轎車後方，該路段並未遇彎道或路面不平整，但白色轎車車身突然緩緩向左偏移、跨越雙黃線後仍未減速，就直接衝向路邊民宅圍牆、撞上路燈桿座才停下，而後方駕駛見狀也連聲驚叫「哇X！哇X！哇X！哇X！哇X！」

▲▼洪姓男子駕駛白色自小客車跨越雙黃線、衝向對向路旁民宅。

仁愛分局指出，昨天上午8點30分獲報在台14線72公里處發生一起A2交通事故，經派員前往處理，得知為一部由95年次的洪姓男子駕駛自小客載同另外2名友人，由合歡山往埔里方向行駛時，疑似因疲勞駕駛而發生自撞，洪姓男子有多處受傷，經查酒測值為零，全案由該分局依交通事故作業程序處理。

▲▼洪姓男子駕駛自小客車車頭凹陷毀損。（圖／記者高堂堯翻攝）

分局指出，經統計10、11月份至今，疑似因疲勞駕駛導致之交通事故23件，強調疲勞駕駛風險不亞於酒後駕車，呼籲民眾務必養足精神再上路，避免憾事發生。