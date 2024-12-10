射殺聯合健保CEO「重要嫌疑人」　美26歲男被捕

▲槍手埋伏，射殺聯合健康保險公司執行長湯普森。（圖／翻攝X）



記者張靖榕／綜合報導

美國聯合健保集團（UnitedHealthcare）首席執行長湯普森（Brian Thompson）遭當街槍殺案，警方9日在賓州逮捕了一名攜帶槍支及多張假身分證的嫌犯。該名26歲男子名為曼喬尼（Luigi Mangione），被指為此案的「重要嫌疑人」（Strong person of interest）。

紐約市警察局局長提施（Jessica Tisch）指出，曼喬尼所持槍支類似於案發時使用的武器，且擁有與嫌犯在紐約市青年旅館使用的假身分證相符的假ID。警方還發現了一份手寫文件，詳細描述了他的動機和心理狀態。

警方透露，曼喬尼於案發時在賓州阿爾圖納市的一家麥當勞餐廳被逮捕，當地員工因覺得他行為可疑而報警。曼喬尼出生於馬里蘭州，近期居住地位於夏威夷，過去無犯罪記錄。

▲▼曼喬尼涉嫌槍殺聯合健保CEO湯普森被捕。（圖／翻攝X）



警方表示逮捕時，他持有一把疑似由3D列印製成的「幽靈槍」（沒有生產序號的槍枝），可發射9釐米子彈，並附有消音器。曼喬尼還攜帶多張假身分證及一本美國護照，但警方不認為他計劃逃離國家。

湯普森於紐約希爾頓中城酒店（Hilton Midtown）前遇害，嫌犯犯案時戴著面具，從背後接近湯普森後開槍，隨即逃逸。警方根據監控錄像顯示，嫌犯步行逃至中央公園後騎自行車離開，最後出現在曼哈頓北部的巴士站。

警方在現場發現的三枚彈殼上分別用記號筆寫有「拒絕」、「延遲」及「罷免」字樣。聯邦調查局（FBI）已提供5萬美元（約新台幣162萬元）懸賞金，紐約市警察局及犯罪通報熱線則額外提供1萬美元（約新台幣32萬元），以尋求更多線索。