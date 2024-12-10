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澤倫斯基支持外交解決俄烏戰爭　提議歐洲軍隊駐守烏克蘭

▲澤倫斯基仍積極尋求加入北約。（圖／路透）

▲澤倫斯基仍積極尋求加入北約。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）9日表示，烏克蘭支持以外交手段解決與俄羅斯的戰爭，同時提出在烏克蘭尚未加入北約（NATO）之前，由外國部隊駐守當地的可能性。

澤倫斯基與德國反對黨領袖默茨（Friedrich Merz）共同召開記者會，表達基輔對談判結束戰爭的開放態度。美國總統當選人川普（Donald Trump）將於明年1月20日正式就任總統。

川普日前在巴黎會見澤倫斯基與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）後，呼籲立即停火並展開談判，結束這場「瘋狂的戰爭」。澤倫斯基在記者會上強調，「烏克蘭比任何人都希望戰爭結束，毫無疑問，外交解決方式可以拯救更多生命。我們正在努力實現這一目標。」

澤倫斯基提到，他在與馬克宏和川普會面時討論了「凍結」戰爭前線的可能性。目前，俄羅斯自2022年入侵以來，控制了烏克蘭近五分之一的領土。他表示，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）不願意結束戰爭，必須對其施加壓力。

澤倫斯基強調，「只有當烏克蘭強大時，才能施加壓力。一個強大的烏克蘭才是任何外交手段的前提，而這需要在戰場上展現力量。」

默茨支持澤倫斯基的立場，批評柏林目前的政策等同於讓烏克蘭「一手作戰」。澤倫斯基還重申馬克宏於今年2月提出的構想，即由歐洲國家派遣部隊駐守烏克蘭的可能性。他表示，「我們可以探討並推進這個建議，這些部隊將在烏克蘭尚未加入北約期間提供安全保障。」

不過澤倫斯基也重申，烏克蘭需要明確加入歐盟與北約的時間表。他說，「如果烏克蘭仍未加入北約，即使獲得邀請函，期間出現空檔，又有誰能保證我們的安全？」

烏克蘭一再強調，必須獲得安全保障以防止俄羅斯再次發動侵略。同時，俄羅斯則堅決要求烏克蘭放棄加入北約的計劃，視其為對俄國家安全的不可接受威脅。

澤倫斯基還表示，希望能在近日內致電美國現任總統拜登（Joe Biden），討論北約成員資格的問題。他說，「我打算在近期內與拜登總統通話，提及加入北約的邀請。他是現任總統，很多事情取決於他的看法。而與川普總統討論這件事目前毫無意義，因為他還沒有進入白宮。」

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