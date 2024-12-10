　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國務院：賴總統例行過境不應是中對台軍事施壓藉口

▲賴清德過境夏威夷。（圖／記者陶本和攝）

▲賴清德過境夏威夷。（圖／記者陶本和攝）

文／中央社

總統賴清德近期完成首度出訪，同時傳出中國將再度對台軍演。美國國務院今天呼籲中國克制，指賴總統的例行出訪不應是對台軍事施壓的藉口。美退役少將蒙哥馬利說，美台應繼續推進雙邊關係。

賴總統6日結束訪問南太平洋馬紹爾群島、吐瓦魯及帛琉3個友邦、過境美國夏威夷與關島約一週的行程。同時間，台灣與美國也傳出中國將在他返國後舉行「聯合利劍-2024C」軍演的消息，對他出訪及過境美國表達不滿。

台灣國防部今天稍早指出，中國人民解放軍當天宣布，9日至11日於浙江、福建以東一帶空域開設7處保留區。路透社引述台灣官員的消息報導，中國已在台灣周遭海域和東海及南海部署近90艘海軍與海警艦艇，其中約2/3為軍艦。

國防部並說，已完成應變中心開設，並指導各級部隊嚴密監控敵情，高度戒備。

美國國務院一名發言人今天以電子郵件回覆中央社詢問時指出，美國正密切關注中國人民解放軍在台灣附近的活動，「我們持續呼籲中華人民共和國保持克制，避免採取可能破壞台海及區域和平與穩定的行動」。

這名發言人說，「賴總統的例行過境不應被當成（對台施加）軍事壓力的藉口」。

若中國發動「聯合利劍-2024C」軍演，將是賴總統任內第3度。聯合利劍-2024A、聯合利劍-2024B軍演分別在5月、10月舉行。路透社報導，未具名的台灣安全官員說，這回中國海軍與海警部署的規模較前兩次軍演更大。

曾任美國太平洋司令部作戰主任的海軍退役少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）今天以電子郵件回覆中央社詢問時指出，中國對賴總統的出訪感到不滿和憤怒。他也預期，無論如何，解放軍這個冬天都會進行這些演習。

蒙哥馬利於2010年至2012年間擔任美國歐洲司令部的計劃、政策與戰略副主任，常駐德國斯圖加特（Stuttgart）；2013年至2014年間擔任第七艦隊戰鬥指揮部/第70特遣部隊/第5航母打擊群的指揮官，常駐於當時部署在日本橫須賀（Yokosuka）的航艦華盛頓號（USS George Washington CVN-73）。


蒙哥馬利指出，今年中共解放軍對台軍演最令人擔憂的是它們的規模和細緻化程度，「比以前更大、更複雜，而且更直接威脅到台灣的安全」。

蒙哥馬利表示，中國軍演愈趨複雜，有兩個目的，一是中共針對台灣民眾傳遞戰略訊息，二是為解放軍提供操作訓練的機會。美國和台灣應該不要理會中國的抱怨，繼續依照雙方認為適合的方式，推進雙邊的關係。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
南韓「最美第一夫人」舊照被挖出！挨酸整很大　金建希認動刀1部
民眾黨自爆「柯盧合」　貪污案重要破口竟被柯文哲忘記
陳梅慧與「百億洗錢大咖」共用雲端　刑警男友涉內鬼疑雲
今下最大地區曝　「最強冷氣團」凍3天恐跌破10℃
川普不表態保衛台灣！　稱剛與習近平通話：希望中國不會侵台
美股收黑239點！輝達遭陸反壟斷調查挫逾2.5％　台積電AD

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

中國對台軍演常態化　美前國防官員：意在麻木台灣

澤倫斯基支持外交解決俄烏戰爭　提議歐洲軍隊駐守烏克蘭

美國務院：賴總統例行過境不應是中對台軍事施壓藉口

敘利亞阿薩德政權垮台　多處軍事陣地遭以色列空襲

射殺聯合健保CEO「重要嫌疑人」　美26歲男被捕

川普不表態保衛台灣！　稱剛與習近平通話：希望中國不會侵台

美股收黑239點！輝達遭陸反壟斷調查挫逾2.5％　台積電ADR跌1.2％

中國調查「輝達反壟斷」　美媒：向川普擺下擂台

敘利亞極惡監獄「人類屠宰場」逼親人互虐　反抗軍砸牆救黑牢囚犯

南韓「最美第一夫人」舊照被挖出！挨酸整很大　金建希認動刀1部位

張惠妹現身周杰倫演唱會　3.8萬人大巨蛋嗨跳〈三天三夜〉

陳傑憲開金口唱〈回到過去〉！　大巨蛋合體周杰倫3.8萬人超嗨

周杰倫「我還20幾」拖陳冠希下水　歌迷點歌帶哭腔...他學起蔡秋鳳XD

周杰倫演唱會一下台 直奔昆凌討抱抱＞＜ #星光雲REELS

男歌迷拋妻追周董從東京飛來　被指定唱『我不是個好東西』

退休建築師顧病妻身心崩潰　抱她從14樓往下丟…自首畫面曝

恩師瓊瑤過世...古巨基唱〈好想好想〉　「台上崩潰痛哭」曝導演不給換歌！

周杰倫DAY4／ 山下智久降臨大巨蛋同框林志玲　陳傑憲率中華隊現身！歐陽妮妮怕臨盆

《玩很大》人氣比拚周杰倫？　吳宗憲「大實話」全場爆笑

高鐵女乘客水淋小孩　母反擊礦泉水倒她頭

中國對台軍演常態化　美前國防官員：意在麻木台灣

澤倫斯基支持外交解決俄烏戰爭　提議歐洲軍隊駐守烏克蘭

美國務院：賴總統例行過境不應是中對台軍事施壓藉口

敘利亞阿薩德政權垮台　多處軍事陣地遭以色列空襲

射殺聯合健保CEO「重要嫌疑人」　美26歲男被捕

川普不表態保衛台灣！　稱剛與習近平通話：希望中國不會侵台

美股收黑239點！輝達遭陸反壟斷調查挫逾2.5％　台積電ADR跌1.2％

中國調查「輝達反壟斷」　美媒：向川普擺下擂台

敘利亞極惡監獄「人類屠宰場」逼親人互虐　反抗軍砸牆救黑牢囚犯

南韓「最美第一夫人」舊照被挖出！挨酸整很大　金建希認動刀1部位

中國對台軍演常態化　美前國防官員：意在麻木台灣

纏鬥5年！　台灣四大「黃豆油品牌」變天

一圖還原「陳梅慧案」現場　肇事司機供詞顛覆陰謀論

菜單上「1字」正確發音　一票喊：我都唸錯了

彩虹眷村爺爺疑遇「粉紅收屍隊」　親筆指控紙條曝光

需求回温　南寶前11月營收209.87億創同期新高

澤倫斯基支持外交解決俄烏戰爭　提議歐洲軍隊駐守烏克蘭

民眾黨1跡象　黃國昌接班有變數

空巴A320家族市占率逾6成　拚2027年月產75架單走道飛機

性、愛能分開！5星座分手後「還能當砲友」

來不及卸妝扮安娜貝爾看診　男童眼神哀怨...醫生也笑翻

國際熱門新聞

一片肉色！泰100男同志大開「性愛毒趴」被逮

南韓最美第一夫人舊照被挖出！驚人對比曝

美股挫239點　台積電ADR、輝達跌逾1.2％

川普不表態保衛台灣！　稱剛與習近平通話：希望中國不會侵台

老婦宣告死亡　屍袋包一半「手指動了」

敘利亞極惡監獄曝光　砸牆救黑牢囚犯

川普通話習近平！被問「是否護台」曖昧回應

熱褲辣妹竟是瘋狂殺手　本尊容顏太震撼

阿薩德豪宅逃亡地道曝　寬到卡車也能過

遠距6年終於見面！男觸電亡　女友痛哭

中國調查「輝達反壟斷」　美媒：向川普擺下擂台

韓檢指金龍顯涉2罪　申請逮捕令

戒嚴下令強闖中選會　部隊抗命「坐吃泡麵」

女歌手泰式按摩「啪啪啪」半身癱瘓後死亡

更多熱門

相關新聞

射殺聯合健保CEO「重要嫌疑人」　美26歲男被捕

射殺聯合健保CEO「重要嫌疑人」　美26歲男被捕

美國聯合健保集團（UnitedHealthcare）首席執行長湯普森（Brian Thompson）遭當街槍殺案，警方9日在賓州逮捕了一名攜帶槍支及多張假身分證的嫌犯。該名26歲男子名為曼喬尼（Luigi Mangione），被指為此案的「重要嫌疑人」（Strong person of interest）。

川普2.0的美國經濟　如何在高關稅與科技創新下突圍？

川普2.0的美國經濟　如何在高關稅與科技創新下突圍？

川普不表態保衛台灣！　稱剛與習近平通話：希望中國不會侵台

川普不表態保衛台灣！　稱剛與習近平通話：希望中國不會侵台

美股挫239點　台積電ADR、輝達跌逾1.2％

美股挫239點　台積電ADR、輝達跌逾1.2％

險遭劫機　客闖駕駛艙想開去美國

險遭劫機　客闖駕駛艙想開去美國

關鍵字：

總統賴清德美國國務院北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

剛繳費5天…葉瑋庭補習班傳倒閉！29名家長討240萬元

罕病妻拒長照堅持要他顧！夫崩潰抱起丟下14樓亡

2波變天更強冷氣團降10°C！一天比一天冷

一片肉色！泰100男同志大開「性愛毒趴」被逮

今下最大地區曝　最強冷氣團凍3天恐跌破10℃

退休建築師顧病妻崩潰　抱她從14樓往下丟再自首

蔡國強無人機煙火秀炸機！500多架墜地 遺憾稱：沒有辦法重來

三陽怒退汽車公會真實導火線曝光

獨／男持刀殺母砍子！警到場他墜4樓亡

母女遭詐成雙屍　柴鼠兄弟發聲了

對周杰倫失望！鐵粉曝「演唱會2亂象」

姓名中「不可思議」1字　7-11冠軍咖啡免費喝

毒舌警釀母女雙屍案！北市警局長震怒

年末發財啦！「5生肖」12月財運一路旺到年底

他減肥「完全戒澱粉」卻變胖！醫教1招瘦8KG穩血糖

更多

最夯影音

更多

張惠妹現身周杰倫演唱會　3.8萬人大巨蛋嗨跳〈三天三夜〉

陳傑憲開金口唱〈回到過去〉！　大巨蛋合體周杰倫3.8萬人超嗨

周杰倫「我還20幾」拖陳冠希下水　歌迷點歌帶哭腔...他學起蔡秋鳳XD

周杰倫演唱會一下台 直奔昆凌討抱抱＞＜ #星光雲REELS

男歌迷拋妻追周董從東京飛來　被指定唱『我不是個好東西』

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面