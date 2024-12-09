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女副院長：事情大條了！　「FB留言」醫界瘋傳

出身高醫的小港醫院副院長馮明珠（圖）在臉書留言諷刺官員，衛生局去函限期解職後卻又在12小時內撤回。（翻攝馮明珠臉書）

▲出身高醫的小港醫院副院長馮明珠（圖）在臉書留言諷刺官員，衛生局去函限期解職後卻又在12小時內撤回。（翻攝馮明珠臉書）

圖文／鏡週刊

高雄市衛生局遭爆濫發公文拔官爭議！本刊接獲爆料，衛生局官員因不滿小港醫院副院長馮明珠在臉書留言諷刺，並爆出官員請託掛號及病房等，竟以違反醫德為由，發函經營小港醫院的高雄醫學大學，限期7日內將馮解職，卻又在12小時內再度發函撤回拔官的命令，濫發公文的行徑遭批公器私用、有損官箴。

本刊取得吹哨者提供的臉書截圖，10月17日，高市衛生局醫政事務科科長陳建榮，在臉書張貼限好友閱覽、「覺得低落」的心情文，馮明珠不僅語帶諷刺留言，還自爆科長曾「請託掛號、病房」，隨即被截圖在醫界廣傳。

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馮明珠當時留言說：「曾經，我們好喜歡科長，現在的我們除了低落，更受到來自您無止盡的要求」，並稱：「您是『官』，還可以找地方溫暖您認為即將凋落的心，我們確是努力為市民提供良好的醫療，卻遭踐踏⋯本是同根生，又何苦呢？我們是連片刻休息的時間都沒有，醫療專業不該被踐踏。」

接著馮更爆料：「請您回想一下，我們當初如何挺您，您的要求，您請託的掛號、病房，從未怠慢，現在，開罰到誇張，法律法條原來不是我們知道的這樣，法律是『官』說了算，您是即將凋零的心，那我們就是被千刀萬刀砍過的破碎的心。」

小港醫院（圖）隸屬高雄市立醫院體系，2018年起委託高醫大董事會經營，肩負南高雄急重症醫療與照顧弱勢重責。（翻攝Google Maps）

▲小港醫院（圖）隸屬高雄市立醫院體系，2018年起委託高醫大董事會經營，肩負南高雄急重症醫療與照顧弱勢重責。（翻攝Google Maps）

沒想到此則留言一貼出，高雄市衛生局當天即去函認定馮違反「醫德促進」，要求7天內將她解職，經民代向市府陳情，才在12小時內再度發函撤回拔官的命令。

馮明珠在高雄市衛生局科長陳建榮（上圖）的臉書留言諷刺稱遭「踐踏」，還爆料對方曾請託掛號、病房，因而鬧出後續拔官爭議。（翻攝畫面）

▲馮明珠在高雄市衛生局科長陳建榮（上圖）的臉書留言諷刺稱遭「踐踏」，還爆料對方曾請託掛號、病房，因而鬧出後續拔官爭議。（翻攝畫面）

馮明珠在高雄市衛生局科長陳建榮（上圖）的臉書留言諷刺稱遭「踐踏」，還爆料對方曾請託掛號、病房，因而鬧出後續拔官爭議。（讀者提供）

▲馮明珠在高雄市衛生局科長陳建榮（上圖）的臉書留言諷刺稱遭「踐踏」，還爆料對方曾請託掛號、病房，因而鬧出後續拔官爭議。（讀者提供）

知情人士進一步出示對話截圖爆料，解職爭議落幕後，馮私下告訴友人，衛生局「白紙黑字，讓我們可以告到監察院，他們的說法是我的FB被很多醫界轉傳，對市府是傷害」、「衛生局會發一個文來撤回，表示這一件事情錯了，因為公務員這樣會留下紀錄」。馮還說：「衛生局的文讓政壇炸鍋，所以今天幾乎所有的議員去找衛生局，還有直接到市長室去興師問罪，市長室的秘書都覺得超扯，結果真的證實市長不知道，所以，事情大條了，議員跟他們說，你們太不了解明珠姊在政壇的影響力。」


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