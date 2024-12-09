▲「爆彈奶奶」熱褲辣妹竟是瘋狂殺手！本尊容顏曝光太震撼。（翻自《TMZ》）

圖文／鏡週刊

哥倫比亞警方近日逮捕一名23歲女嫌犯蘿德奎茲（Karen Julieth Ojeda Rodriguez），引發全球眾多網友關注，因為蘿德奎茲的外型，宛如絕世辣妹，但實際上她是一名殺人不眨眼的瘋狂殺手，本尊容貌曝光後，她的「殺氣」更是震驚一票網友。

據美國《TMZ》報導，哥倫比亞警方指控，業界綽號「娃娃」的蘿德奎茲，涉嫌一連串黑幫謀殺案，其中包括一起發生在今年7月中，她謀殺自己的前男友耶穌（Deyvy Jesus）。蘿德奎茲當時以「幫忙解決金錢糾紛」引誘耶穌出來，但隨後指使兩名殺手，將耶穌槍殺身亡。

▲蘿德奎茲被捕，眼神超強殺氣震撼許多網友。（翻自《TMZ》）

另外從警方釋出的畫面也可見，蘿德奎茲的身材姣好，身穿緊身短上衣和熱褲，外表就如同一般的夜店辣妹，但她卻是一名心狠手辣的殺手。當她被警方帶到鏡頭面前時，眼神露出冷冽殺氣，震撼不少網友並引發熱議。

報導也指出，除了蘿德奎茲被逮捕，另外還逮捕兩名同夥。除此之外，警方也查獲一把左輪手槍和一把9mm手槍，目前警方正進一步調查與武器分析，以確認這些手槍是否用於近期的謀殺案件。

▲蘿德奎茲的身材姣好。（翻自《TMZ》）



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