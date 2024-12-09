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財經網紅「見詐團1舉動」震驚！留言秒被封鎖　網喊：差點被騙

▲財經網紅「見詐團1舉動」震驚！留言秒被封鎖。（圖／翻攝自臉書／Emmy追劇時間）

▲本尊留言被封鎖。（圖／翻攝自臉書／Emmy追劇時間）

記者周亭瑋／綜合報導

台北市內湖區一對母女被詐騙1200萬，因此走上絕路，掀起輿論譁然。財經網美胡采蘋昨日就發現，有詐騙集團冒充她，想成立理財群組「廣招成員」，甚至狂下廣告，連她本人都看到，忍不住怒喊「Rest in hell！」而不少網友則表示，有滑到這篇，還有人坦言差點加入了。

胡采蘋昨在臉書社團「Emmy追劇時間」傻眼直呼，「詐騙集團假日也開工，還下廣告給我本人，你們能不能休息一下？」

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從截圖中可見，詐團仿冒她開粉絲團，甚至用表單想招群組成員，還裝模作樣地寫下版規「這裡很輕鬆，但請留意不要人身攻擊、騷擾團友，視情況管理員可刪除或管理發文。」

而本尊撞見這荒謬的一幕後，連忙在下方留言「天哪...沒想到冒充我的詐騙粉專，還會推廣告給我本人，救命，請自己滾蛋行嗎，謝謝。」結果她才留言沒多久，就被對方封鎖了。

▲財經網紅「見詐團1舉動」震驚！留言秒被封鎖。（圖／翻攝自臉書／Emmy追劇時間）

▲詐騙集團冒充她想成立群組。（圖／翻攝自臉書／Emmy追劇時間）

對此，網友們紛紛回應，「有夠離譜」、「早上看到就順手檢舉了」、「正想傳給妳說好像被盜用了XDD」、「真的很誇張，我剛剛也看到這則詐騙」、「才私訊你們就看到這篇」、「而且一直出現」。

另外，也有不少人坦言，自己險些上當，「本來好開心可以跟Emmy私聊，真是夢想毀滅」、「差點加入」、「幸好還有簡體字可以辨識，不然瞬間也是猶豫了一下」、「我昨天一度還以為是真的」、「我還點進去，差點被騙」、「我剛加，馬上叫我加助理，一看就跟某些詐騙SOP一樣」。

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