2024南投花卉嘉年華起跑　台一農場12／14-22憑11、12月發票即入園

▲2024南投花卉嘉年華活動開跑，國際選美冠軍高曼容代言。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

2024南投花卉嘉年華會12月起正式起跑，南投縣政府指出，率先登場的主題日將在台一生態休閒農場登場，且12月14日到22日提供專屬優惠，每人只要憑1張11、12月發票即可免費入園，並全數捐贈埔里鎮在地公益團體「陳綢兒少家園」。

縣府3日舉辦「花現南投，百花齊放」2024花卉嘉年華宣傳記者會，縣長許淑華與終身南投縣親善大使暨Miss Glam World國際選美冠軍高曼容，偕各地產業及鄉鎮代表，點亮「花現光彩」的南投之樹，宣示主題日啟動；縣府觀光處長陳志賢、新聞及行政處長蔡明志，南投市長張嘉哲、草屯代理鎮長簡青松及多位地方觀光產業協會幹部出席，立委馬文君、游顥，縣議員林儒暘也派代表與會。

許淑華表示，南投縣各種花卉產量、產值在全國都名列前茅，每年12月到翌年3月推出的花卉嘉年華系列活動，已是享譽全台、極具口碑的歲末初春觀光盛會；她非常感謝高曼容長期為南投縣政府代言各項觀光、公益活動，這次也將發表全新主唱的歌曲，也感謝交通部觀光署持續補助經費。

「2024南投花卉嘉年華」系列活動名稱時地主辦單位彙整如下，「花緣相隨」主題日，12月14、15日、21日、22日，台一生態休閒農場，南投縣政府；花漾森活派對12月21日，埔里鎮演習林園區，埔里金鎮公所；焢窯草屯~花旅南投，12月22日，草屯陳府將軍廟旁農田，草屯鎮公所；踏雪尋梅，12月18日記者會，12月21日開鑼日，梅子夢工廠，信義鄉農會；幸福信義鄉聖誕感恩系列，12月7日~29日，羅娜村、地利村，信義鄉公所；2025清境星空派對跨年晚會，清境統一超商前廣場，清境觀光發展協會。

仁愛互新冬梅賞花季，104年1月11、12日，互新賞梅區，仁愛鄉公所；仁愛鄉賽德克櫻花季馬拉松，114年2月15日~16日，春陽村，仁愛鄉公所；蘭鄉迎春‧櫻紅盛宴，114年2月9日，魚池鄉朝曦宮，魚池鄉公所；草坪頭櫻花季~花與茶之饗宴，114年1月24日到3月2日，草坪頭親水公園，信義鄉公所；2025櫻花冬筍季，114年1月中旬，小半天石馬公園，鹿谷鄉公所；2025九族櫻花祭，114年2月，九族文化村；杉林溪牡丹花季，114年3月，杉林溪森林生態渡假園區；2025九族薰衣草季，114年3月，九族文化村。

相關活動資訊和最新消息，請上花卉嘉年華官方網站或樂旅南投臉書粉絲專頁、各鄉鎮公所官網查詢。