中獎發票「模糊、毀損怎麼辦？」　財政部2招救回

▲中區國稅局建議民眾可使用雲端電子發票，不僅能設定獎金自動匯入，還可避免發票毀損問題。（示意圖／黃耀徵攝）

文／CTWANT

統一發票兌獎一直是許多民眾的小確幸，如果不慎遇上發票字跡模糊、毀損也不必擔心，財政部中區國稅局台中分局就提醒，如有上述狀況，可以持該正本發票前往開立該發票的商家申請協助，或選擇直接使用雲端電子發票，不僅能設定獎金自動匯入，還可有效避免這類問題。

財政部中區國稅局5日於官網指出，每單數月的25日是統一發票開獎日，若遇到中獎發票字跡模糊、損壞而無法兌獎，可以持該正本發票前往開立該發票的商家申請協助。其中，「電子發票」商家將根據原交易紀錄補印發票證明聯，「傳統發票」商家則提供蓋有統一發票章的存根聯影本，「這是兌獎的重要依據」。

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此外，若發票影像模糊但號碼可以辨識，民眾可以選擇使用「統一發票兌獎APP」掃描發票，或至「財政部稅務入口網」手動輸入發票號碼進行對獎。只要號碼正確，系統就會自動對獎。

中區國稅局建議，為避免發票遺失或模糊，民眾在消費時可使用雲端發票載具（如手機條碼、會員卡等），商家便會將發票直接存入您的雲端帳戶，「不僅減少紙張浪費，還能隨時掌握發票資訊」。

中區國稅局強調，綁定雲端發票載具後，民眾只需要在每次發票開獎前，至「電子發票整合服務平台」設定領獎帳戶，若幸運中獎，獎金將自動匯入，「不會錯過成為千萬富翁的機會！」

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