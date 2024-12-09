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「銀杏果黃金蟲草滴丸」 對抗糖尿　慈院分享令人振奮研發成果

▲▼花蓮慈濟醫院與宏潤生技在台灣醫療科技展花蓮慈院專家座談中，分享「銀杏果黃金蟲草滴丸」的最新研究成果。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈濟醫院與宏潤生技在台灣醫療科技展花蓮慈院專家座談中，分享「銀杏果黃金蟲草滴丸」的最新研究成果。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院與宏潤生物科技股份有限公司3年前簽訂合作備忘錄，結合宏潤生技專利技術「銀杏果黃金蟲草」，以及花蓮慈院的臨床醫療與創新研發經驗，進行銀杏果黃金蟲草特殊性研究，這次由心血管暨粒線體相關疾病研究中心廖柏翔博士7日於台灣醫療科技展花蓮慈院專家座談中，分享「銀杏果黃金蟲草滴丸」的最新研究成果

宏潤生技在董事長陳衫潤率博士團隊經8年潛心研發後，採銀杏果做為培養基，成功開發出「銀杏果黃金蟲草子實體」，2020年3月順利取得智慧財產權發明專利，並連續4年在台灣醫療科技展的花蓮慈院展位上展出「銀杏果黃金蟲草」相關研究成果，以及運用專利技術「銀杏果黃金蟲草」、「活性多醣體」與「天然植物酵素」開發出「預防保健」與「精準營養」系列產品。

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▲▼花蓮慈濟醫院與宏潤生技在台灣醫療科技展花蓮慈院專家座談中，分享「銀杏果黃金蟲草滴丸」的最新研究成果。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲▼心血管暨粒線體相關疾病研究中心廖柏翔博士，分享「銀杏果黃金蟲草滴丸」的最新研究成果。

陳衫潤董事長表示，經實驗證實，「銀杏果黃金蟲草」的「蟲草素」是野生蟲草的幾百倍，而且品質更加穩定，今年以新鮮的「銀杏果黃金蟲草子實體」萃取濃縮成「銀杏果黃金蟲草滴丸」。

▲▼花蓮慈濟醫院與宏潤生技在台灣醫療科技展花蓮慈院專家座談中，分享「銀杏果黃金蟲草滴丸」的最新研究成果。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈院研究團隊在林欣榮院長、黃志揚副院長的帶領下，以銀杏果黃金蟲草滴丸針對第二型糖尿病、探討銀杏蟲草於SGLT1/SGLT2轉錄調控機轉，以及乳癌、肺癌等癌症進行相關動物研究。

▲▼花蓮慈濟醫院與宏潤生技在台灣醫療科技展花蓮慈院專家座談中，分享「銀杏果黃金蟲草滴丸」的最新研究成果。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

陳衫潤董事長說，未來規劃取得健康食品標章之外，也希望能進一步研發植物新藥，幫助更多需要幫助的人。
廖柏翔博士分享，從動物實驗結果初步顯示，銀杏果黃金蟲草滴丸能降低第二型糖尿病空腹血糖、維持第二型糖尿病動物體重、維持腎臟、肝臟功能之外，也能抑制三陰性乳癌生長、加強西藥抑制抗藥性肺癌生長等，未來將持續針對抗藥性肺、乳、肝、大腸等癌症測試癌細胞凋亡與轉移，並接續原本實驗找出分子機轉，望能找出創新的治療機轉及未來應用方式，為臨床醫療帶來幫助。

陳衫潤董事長說，花蓮慈院團隊的初步研究結果，讓宏潤生技團隊更有信心往前走，未來規劃取得健康食品標章之外，也希望能進一步研發植物新藥，幫助更多需要幫助的人。
 

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