青少年生涯探索班暨社區師傅成果發表會　黃偉哲感謝輔導師陪伴重啟人生

▲2024年青少年生涯探索班暨社區師傅成果發表會，4日在台南市政府永華市政中心2樓中庭展開，台南市長黃偉哲親自出席，頒發感謝狀給台南市教育及兒童青少年發展協會及課程老師。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024年青少年生涯探索班暨社區師傅成果發表會，4日在台南市政府永華市政中心2樓中庭展開，現場擺設17攤動靜態體驗攤位，展示包含烘焙、餐飲、美髮美甲、木工等多元課程的成果。

台南市長黃偉哲親自出席，給予青少年朋友勉勵，並頒發感謝狀給協力民間單位社團法人台南市教育及兒童青少年發展協會及課程老師，感謝其對台南市青少年學子的關懷協助，市議員沈震東到場關心。

黃偉哲表示，台南市長期關注兒少服務工作，不過兒少輔導這塊是需要透過深入且長久的追蹤，因此單靠教育體制內的老師，雖有成效但仍會受到侷限；對此，市府與青年署攜手推動青少年生涯探索計畫，以及開發社區師傅計畫，整合在地資源，建置支援網絡、入學管道等，期透過公私協力合作一起陪伴尚無定向青少年，逐步找到生涯方向，於日後順利就學或就業。

黃偉哲感謝參與計劃的職涯輔導師們，他表示，未來市府將持續幫助青少年生涯規劃，也期許透過成果持續累積，可作為日後南市兒少輔導工作的重要參考。

教育部青年發展署組長張靜瑩表示，青少年生涯探索是青年署的重點工作項目之一，透過與縣市政府教育局合作，協助青少年順利找到生涯發展方向。張組長也肯定台南市在這部分持續戮力多年，對於南市推動青少年輔導工作給予高度讚賞，她也特別向榮獲今年度全國績優輔導員殊榮的葉淳禎表達祝賀。

教育局表示，台南市自行開發社區師傅計畫，提供高關懷學子至社區友善店家進行體驗學習並探索職涯，目前已招募超過百家的社區友善店家擔任學生的職涯導師。學子們在專輔人員陪同下，透過學習校園外的知識與技能，幫助他們在過程中獲得成就感與心理支持，進而找到人生目標。

台南市政府表示，在協力民間單位合作下，台南市青少年探索班每年皆推出創新特色課程，今年與台南大學合作戲劇課程，帶領學員演出自我生命故事感動眾人，另也與在地社區合作自製香草產品課程、青銀共融共餐活動，皆獲得熱烈回響。