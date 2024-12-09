高鐵潑水事件　前美女列車長「指1點怪怪的」：工作14年的直覺

▲吳小可分享看法。（圖／翻攝自吳小可IG）



記者施怡妏／綜合報導

台灣高鐵8日一列826車次旅客因座位問題發生糾紛，穿著淺藍色上衣的女子疑似將水潑到小孩，一旁媽媽看到後氣憤舉起水瓶朝女子頭上灑水，女子當場放聲哭喊，其他車上乘客見狀上前安撫，並通報列車人員，場面混亂。對此，曾擔任高鐵列車長14年的網紅吳小可，點出1問題喊怪，並分享自己的作法。

曾擔任高鐵列車長14年的吳小可在Threads發文，看完事件影片後，直指一件事情怪怪的，「那個蹲在地上的女孩是不是哪裡怪怪的啊？正常情況會因為被罵而蹲在地上尖叫嗎？身為在高鐵工作14年的列車長直覺。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

她坦言，倒水媽媽的情緒確實失控了，但保護孩子是每個母親的天性，如果有人故意將水灑到他兒子身上，她也會反擊，「但是我的做法應該是死揪著他不讓他下車，請他好好大聲在全車廂旅客前，對我小孩道歉。」

至於小孩爆粗口的狀況，她猜測小孩當下很害怕，「爸媽的高（調）處理似乎讓小孩的情緒更為緊繃，才會突然情緒崩潰爆髒話，畢竟十歲的孩子突然爆出一連串三字經，還是頗讓人震驚的對吧」，突然被潑一身水，大人都會慌張失措，更何況對方只是小孩，「情緒需要出口，只是要看看有沒有更適合的方式去引導抒發會更好。」

▲高鐵旅客發生糾紛。（圖／記者楊永盛翻攝）



警方指出，8日13時52分高鐵826次有乘客爆發糾紛，獲報後立即派員前往查處，經查張姓母親及兒子，與另一名張姓女子於列車即將停靠苗栗站時，張母稱因誤解張女是因座位協調問題，故意將水壺內水倒於其兒子身上，造成兒子身上衣服全濕且遭到驚嚇，因而便拿取身旁礦泉水，向張女澆淋。

警方表示，張女稱是因列車晃動不小心將水淋到她兒子，非故意行為，案發當時本局護車大隊已於列車上做初步處理，後續列車抵達新竹站後，交接由本分局青埔所處理。經本員警安撫雙方情緒後，均表示暫不提告，警方後續告知相關權利後，各自離去，處事過程全程錄音影音，並保留高鐵826次監視器畫面，登記備查。