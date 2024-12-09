高鐵搶位淋水糾紛！目擊者稱「小孩是熊孩」　母批非事實：一併告

記者劉人豪／綜合報導

台灣高鐵8日一列826車次旅客因座位問題發生糾紛，女子疑故意將水倒在小孩頭上，而母親也拿礦泉水反擊倒在女子頭上。對此，該名母親晚間也在Threads發文還原事件始末，強調「我遇到魔法時，只能用魔法才能打敗她了。」另有目擊者指出有看到小孩踢女子，認為錯不全在女子，認為小孩是熊孩，而母親也回文批「完全不是事實，等高鐵監視器出來後，我會一併對這位提告。」

有乘客拍下過程的穿著淺藍衣女子蹲在地上被潑水後，不斷號啕大哭還說「到底怎麼了」，一旁爸爸、媽媽氣憤回說，「太過分、太誇張，她先弄我的孩子」，車上其他乘客也說，找警察來、不要這樣，整個過程被拍成影片上傳到社群平台，引起網友熱論。

▲高鐵旅客發生糾紛，女子水淋到小孩，小孩母親拿礦泉水反擊。（圖／記者楊永盛翻攝）

鐵路警察局說明，8日下午1時52分，高鐵826次列車11車廂發生旅客糾紛，鐵路局青埔分駐所員警獲報到場，查明雙方當事人於該列車即將停靠苗栗站時，因自由座車廂座位換座問題，致衍生潑灑礦泉水紛爭。雙方於高鐵新竹站下車後，經溝通後針對脫序行為互相表示非故意，並互相道歉，暫不提出告訴，本分局已抄錄雙方資料並告知相關訴訟權利。

該名母親也在Threads發文還原經過，稱與丈夫帶著兩個小孩搭高鐵，因為想跟兒子做一起詢問了一位男乘客是否可以換位，男乘客也一口答應並起身要換位子，沒想到空檔時藍衣女就直接坐入位子，跟她解釋是交換的，藍衣女翻個白眼說，「沒水準」，然後憤怒的離開位子。

▲高鐵淋水媽說明座位問題。（圖／翻攝自Threads）

隨後藍衣女將水壺橫向倒在她兒子頭上，藍衣女開始大聲尖叫哭說，「只是在喝水，為什麼會這樣？」母親則表示，「我這時也大聲尖叫，因為此刻我知道，我遇到魔法時只能用魔法才能打敗她了。接著，就如同大家看到的影片，我打開手上的礦泉水，澆了半罐在她頭上。」

母親說明，她坐的是自由座，不是在玩大風吹。自由座的規範是請於自由座車廂內找尋空位搭乘，如無空位時，請扶握椅背上之扶手暫時站立，並視其他旅客「下車」情形找尋空位（不可站立於對號座車廂）。並表示沒有指責過她搶位子，另外兒子罵髒話是與他在高鐵上無故被女子倒水的事件有關係，但會罵髒話比會無故潑人家水還糟嗎？ 「我做不出比較，公道自在人心」。

▲對於目擊乘客的說法，母親表示不是事實。（圖／翻攝自Threads）

有目擊者留言指出，當時是坐在她們右後方靠窗的，我也算當事者，自由座有空位我想大家都會想坐，這位小姐好像是因此跟她們小孩他們家開始有點爭吵，我注意到他們的時候是小孩已經大聲吵鬧要這位小姐離開，我隱約還看到小孩用腳踢小姐的座位或者是她的身體(沒看的很清楚)，而且邊踢還邊罵三字經，不知道這跟後來的潑水風波是否有關，「但至少錯不完全在小姐，這個小孩根本是熊孩，不然車廂內的人不會幫忙這位小姐。」

對此，母親也留言回擊說，「這完全不是事實，等高鐵監視器出來後我會一併對這位提告，謝謝你的截圖，已存」。