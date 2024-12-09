女蹲地遭當眾洗頭！高鐵淋水媽906字還原始末：只能用魔法打敗她

記者閔文昱／綜合報導

台灣高鐵8日一列826車次旅客因座位問題發生糾紛，一名母親想跟小孩坐在一起於是跟男乘客喬座位，沒想到空檔時一名女子要坐下，結果女子反罵沒水準，並疑似故意將水倒在小孩頭上，而母親也反擊拿礦泉水倒在女子頭上，場面混亂。對此，該名母親晚間也在Threads發文還原事件始末，強調「我遇到魔法時，只能用魔法才能打敗她了。」

▲高鐵旅客發生糾紛，女子水淋到小孩，小孩母親拿礦泉水反擊。（圖／記者楊永盛翻攝）

高鐵媽906字全文如下：

大家好，我是今天高鐵826車次的媽媽，因為晚上去聽了周杰倫演唱會剛結束，現在才有時間把今天發生的過程寫下來。

今天下午我與我先生帶著兩個小孩（一個小四、一個小三） 從台中搭乘高鐵上台北準備去看演唱會。我們在11車自由座排隊上車後，我小四的兒子找到一個空位9C（靠走道）即坐下，我看到一個空位在10B（三連坐中間那個位置），我詢問了坐在10C的一位先生是否可以跟我坐在9C的兒子換位子這樣我們可以坐在一起，10C的先生也一口答應並起身要換位子。這時，我兒子也站起來要上前交換位子時，藍衣女生就直接坐入9C的位子，我非常客氣的跟她解釋：不好意思這是我兒子的位子是要跟前面這位先生交換的。她這時翻了一個白眼說：沒水準！然後憤怒的離開位子。

接著我們與藍衣女生就再也沒有交集，她也沒有站在我們附近。直到高鐵停駛在苗栗站時，我兒子的頭上瞬間淋下大量的水，我抬頭一看，藍衣女生此時正將她手上的水壺橫向的倒在我兒子頭上。

我非常憤怒的說：妳會不會太誇張？？

她一邊用手捂著嘴，一邊漲大眼睛看著我說：嗯？我只是在喝水～怎麼了嗎？

這時我兒子嚎啕大哭了起來，因為他不只頭髮全濕，他的長袖上衣及羽絨背心、還有褲子大腿部分都全濕了（這點有新竹高鐵站的數位服務人員都可以證實，因為他們幫我們借吹風機以及帶我先生小孩去廁所用烘手機將所有的衣物弄乾）

我還在不可置信這一切發生的同時，女生開始大聲尖叫，然後哭著說：她只是在喝水，為什麼會這樣？？

我這時也大聲尖叫，因為此刻我知道，我遇到魔法時只能用魔法才能打敗她了。

接著，就如同大家看到的影片，我打開我手上的礦泉水，澆了半罐在她頭上。

這個時候，車上有一些非常善良的乘客提醒我快點報警，我也馬上衝到11車口按鈴請列車長跟警察過來。所以，報警的也是我本人。

有證人告訴警察，他目睹藍衣女生在高鐵要停在苗栗時突然打開水壺往我們的座位走去，並看到事發的一切。也有坐在我隔壁的乘客主動留名片給我，告訴我他也看到一切可以為我作證。

我剛滿10歲的兒子在被藍衣女生的行為嚇瘋後情緒失控，導致他用了不好聽的言語宣洩自己已經亂成一團的情緒，我一定會加強教育，請大家不要急著指教我們，今天一整天發生的事情太多，我們也還在消化中。

▲高鐵淋水媽還原事件始末。（圖／翻攝自Threads）

台灣高鐵公司表示，經查，本事件發生於8日北上826車次，列車長於列車停靠苗栗站時，接獲通報有旅客發生糾紛，隨即到場安撫雙方情緒，並通報鐵路警察及保全人員到場，後續由鐵路警察協助處理。此事件並未影響高鐵營運。

鐵路警察局說明，8日下午1時52分，高鐵826次列車11車廂發生旅客糾紛，鐵路局青埔分駐所員警獲報到場，查明雙方當事人於該列車即將停靠苗栗站時，因自由座車廂座位換座問題，致衍生潑灑礦泉水紛爭。

鐵警表示，雙方於高鐵新竹站下車後，經溝通後針對脫序行為互相表示非故意，並互相道歉，暫不提出告訴，本分局已抄錄雙方資料並告知相關訴訟權利。如發現高鐵車廂內發生衝突糾紛事件，請保持冷靜並通報鐵路警察或列車長協處。