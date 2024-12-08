高鐵女「喝水打翻潑小孩」遭家長淋頭！乘客還原：蹲地尖叫才被淋

記者閔文昱／綜合報導

台灣高鐵今（8日）一列826車次旅客因座位問題發生糾紛，穿著淺藍色上衣的女子疑似將水潑到小孩，一旁媽媽看到後氣憤舉起水瓶朝女子頭上灑水，女子當場放聲哭喊，其他車上乘客見狀上前安撫，並通報列車人員，場面混亂。對此，有現場乘客也還原了當時情況。

一名當時坐在後排的乘客在Threads留言指出，身穿白上衣的一名媽媽帶著2個小孩搭乘高鐵，因為想帶小孩坐在一起，於是跟後排的男子協調換位子，不料就在換位置的空檔時，一名穿著淺藍色上衣的女子隨即衝過來坐下，導致衝突發生。

▲高鐵旅客發生糾紛，女子水淋到小孩，小孩母親拿礦泉水反擊。（圖／記者楊永盛翻攝）

該乘客透露，事發時淺藍衣女子聲稱要喝水，但是因車子晃了一下所以打翻水，才將小孩的頭跟衣服整個淋濕，當下媽媽雖然非常生氣，但還未有任何動作，直到女子突然蹲在地上大聲尖叫，才讓媽媽頓時也理智線全斷，舉起水瓶朝女子頭上灑水，並表示不能讓別人這樣對待她的小孩。

▲有乘客出面還原事發經過。（圖／翻攝自Threads）

警方指出，8日13時52分，高鐵826次有乘客爆發糾紛，獲報後立即派員前往查處，經查張姓母親及兒子，與另一名張姓女子於列車即將停靠苗栗站時，張母稱因誤解張女是因座位協調問題，故意將水壺內水倒於其兒子身上，造成兒子身上衣服全濕且遭到驚嚇，因而便拿取身旁礦泉水，向張女澆淋。

警方表示，張女稱是因列車晃動不小心將水淋到她兒子，非故意行為，案發當時本局護車大隊於列車上做初步處理，後續列車抵達新竹站後交接由本分局青埔所處理。經本員警安撫雙方情緒後，均表示暫不提告，警方後續告知相關權利後，各自離去，處事過程全程錄音影音，並保留高鐵826次監視器畫面，登記備查。