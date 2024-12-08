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「老公不願接下班」她果斷離婚！　網見細節力挺：恭喜脫離苦海

▲16歲兒帶媳婦回家，公公與妻離婚搞大她肚子。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲原PO果斷離婚。（示意圖／取自Pexels，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

「這種男人，呵！好險我脫離了。」一名女網友發文表示，老公的公司在年初時解散了，為了維持家中開支、多賺一點錢，她都是工作到半夜，然而，老公不只不擔心她的安危，還不找工作、不做家事，覺得這些都是「老婆」該做的，因此她再也忍無可忍，果斷離婚。

女網友在「匿名公社」上發文表示，「我會離婚的原因，就是因為他（老公）不願到捷運站接我下班」，只是很多人得知原因後卻無法理解，甚至覺得是她在無理取鬧。因此，她也娓娓道出來龍去脈。

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原PO透露，老公的公司在年初時解散，為了維持家庭開支，她迅速找到了一份工作，只是為了多賺一點，她每天都得上到半夜。雖然她住的地方離捷運站很近，但對她來說，「一個女生走在巷弄裡還是難免害怕」，所以才會請老公來接。

然而，即便原PO多次請老公到捷運站接她，卻也多次被拒絕。丈夫總是以「我要睡覺」、「我跟朋友約好上線」或「我很累」等理由推託，而且他不找工作，也不做家事，反而要求原PO每天準備飯菜，覺得這是身為妻子應該做的事。

律師揭破常見離婚話術真面目　這10句別輕易相信！。（圖／取自免費圖庫pexels）

原PO直言，以前是全職主婦時，她當然願意包辦家事和三餐，只是沒想到現在當了職業婦女，仍要做這些。也就是因為這樣，原PO實在忍無可忍，果斷提離婚，只不過丈夫還以為她是在鬧脾氣，「沒一句挽留，戲謔的簽完名就繼續打電動」。

如今兩人離婚已經快一個月了，老公依然一句道歉也沒有，還堅信原PO氣消就會回家。對此，原PO也不禁直呼，「這種男人，呵！好險我脫離了」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「恭喜你把他放生，快樂的活出自己」、「放生吧，早點看清楚也好」、「幸好沒小孩，軟飯男極致」、「跟我前夫挺像的，總認為離婚後不會有人要我，當初會和我結婚，是他犧牲小我」、「就算他道歉你也不要回去，回去只是無限循環而已，而且有小孩你就更抽不了身了」、「恭喜你脫離苦海」。

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