結婚不到2年老婆「被送走」　夫苦等20年心碎離了

記者黃翊婷／綜合報導

人夫阿輝（化名）與中國籍妻子小玲（化名）結婚不到2年，對方就因為逾期停留及非法工作被遣送出境，夫妻倆分開長達20年，期間沒有聯繫，他這才終於放棄等待，決定向法院訴請離婚，日前獲得高雄少年及家事法院法官裁定准許。

▲阿輝與小玲結婚不到2年，小玲就被遣送出境。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿輝2002年間在中國與小玲結婚，婚後1個月2人回到台灣同住，沒想到小玲在2004年間被遣送出境，至今未再來台，後來也沒有跟他聯絡，他認為自己遭到小玲惡意遺棄，實際上也已經沒有繼續經營這段婚姻關係的可能，因此決定向法院訴請離婚。

而小玲經過法院合法通知並未於言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

高雄少年及家事法院法官表示，經內政部移民署確認，小玲確實在2004年間因為逾期停留及非法工作被遣送出境，之後沒有再度入境或申請來台的紀錄。

法官指出，阿輝與小玲結婚不到2年，小玲就被遣送出境，夫妻倆已經有20年沒有共同生活，雙方至今也都沒有聯繫，顯然2人都已經無意繼續經營這段婚姻關係，考量到阿輝並非唯一有責配偶，最終裁定准許他的請求，判准2人離婚，全案仍可上訴。