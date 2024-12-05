離婚後「娶了個公主回來」　他後悔出軌了！網讚：前妻愛看的結局

▲原PO直呼，「我再婚娶了個公主回來！」（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

「真的很想找回她復婚。」一名男網友發文表示，他和前妻離婚後，沒多久又結婚了，然而對方卻像公主，不上班又花費大，讓他很後悔，「我那時不應該出軌！」如今他更想要和前妻復合。不過貼文曝光後，大票網友都直呼「替前妻感到欣慰」、「你應該請保母啦」。

「我再婚娶了個公主回來！」這名網友在「匿名公社」上發文表示，他和前妻離婚後，沒多久又結婚了，然而他婚後才發現，對方不但不上班、每月花費大，且還什麼家事都不做，導致家裡髒亂，「我每天下班回來還要伺候她」。

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原PO直呼，他真的非常後悔，自己當初真的不應該出軌的，「現在真的很想念我的糟糠之妻，真的很想找回她復婚」。

只是文章曝光後，底下網友紛紛回應，「你需要的是免費保母」、「哈哈哈，你看看你」、「請阿姨啊，絕對不用擔心沒人打掃」、「不就活該，自己不維持好婚姻要出軌，再婚之後才發現精緻漂亮的女生都是錢堆來的～你需要的只是個傭人，不是妻子」、「兩個字，活該」、「想找免費保母，才不是想復婚吧」。

還有網友直呼，「前妻應該心存感激，終於離開巨嬰」、「前妻應該會覺得：看到你過得不好，我就安心了」、「前妻會愛看的結局」、「前妻：好不容易擺脫你，難道還回去做奴婢嗎」。