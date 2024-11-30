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英180萬人每天看A片！他11歲就性成癮　照3餐色色：整個人被榨乾

▲▼兒童使用手機,手機,小孩。（圖／CFP）

▲英國發現，科技的進步使得兒童更容易接觸色情片，導致不少人因性成癮等問題尋求幫助。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

英國成癮治療中心（UKAT）研究顯示，英國約有180萬人每天觀看色情片，其中不少人會在一天內多次觀看色情片，而進步的科技使得人們更容易取得色情片，但過早接觸色情內容會對個人的心理及生活造成負面影響，呼籲社會對這一現象多加關注。

BBC引述兒童事務專員的調查指出，英國約有27%的孩子在11歲前就接觸過色情內容，且兒童接觸性內容的年齡仍在下降。許多受訪者表示，他們在未能獲得足夠性教育的情況下，就在網路上取得相關資訊，無意間暴露於不現實甚至暴力的性行為描述。

心理治療師內維斯（Silva Neves）指出，兒童過早暴露於性內容之下可能導致他們對性產生不切實際期待，進而影響親密關係。多名受訪者也在調查中分享了他們因沉迷色情片染上性成癮後陷入困境的經歷。

30歲的弗洛雷斯（Shaun Flores）透露，自己在11歲時第一次接觸到了色情片，此後他逐漸沉迷於色情片，形成了早中晚都必須看色情片的習慣，導致他沒有精力做任何事，甚至影響日常生活，「我對於自己的行為感到內疚和羞恥，但無論我怎麼努力，都無法停止觀看」。

治療師費爾南德斯（Lee Fernandes）指出，科技的普及讓所有年齡層都更容易接觸色情內容，而這也導致尋求治療的人數顯著增加。他強調，與色情內容建立健康關係是可能的，但需要更多專業支援和適當教育。專家呼籲政府當局將戀愛與性教育納入學校課程，幫助年輕人理解色情內容的不現實性並發展健康的性觀念。

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