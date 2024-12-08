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飛機上「排隊等廁所」其實超NG！　空服員親揭3原因

▲▼飛機廁所。（圖／CFP）

▲空服員建議，不要在廁所外排隊等候。（示意圖／CFP，下同。）

記者吳美依／綜合報導

許多人搭乘長途航班時，都看過飛機廁所外面，出現了長長的人龍，但外國資深空服員亨德森（Rich Henderson）建議乘客不要「排隊等廁所」，儘管此舉看起來符合禮儀，實際上既不方便又有潛在危險。

亨德森解釋，在廁所外面排隊等待，首先可能影響附近乘客，是非常不體貼的行為。其次，萬一突發緊急狀況，還會阻礙通行，「在飛機上，任何事情都可能發生在一眨眼之間。我認為人們沒有意識到，在飛機上閒晃不太安全。」

事實上，其他飛航專家也警告，飛機上閒晃具有潛在危險，尤其在遇到亂流的時候，可能讓乘客容易摔倒，或者撞到堅硬物體，進一步導致受傷。亨德森也透露，在911事件之後，「對於人們在飛機上聚集，就有了很多規定。」

▲▼飛機,飛機走道,客艙,客機,航班。（圖／CFP）

最後，安德魯還指出，飛機仍停留在地面上、安全帶標誌燈亮起、空服員提供餐飲服務的時候，也是不適合起身上廁所，甚至在廁所外排隊的時機，因為這會妨礙機組人員工作。他認為，人們似乎沒有意識到，餐車非常沉重，飛機上也很狹窄，其實很難騰出空間，讓道給乘客。

安德魯表示，儘管看似矛盾，但「待在座位上」才是等廁所的最佳位置，因為此舉能夠減緩擁擠情況，「排隊會讓事情變得更糟」，就連空服員都能夠擠出時間上廁所，乘客們肯定也等得到，「我保證廁所人潮一定會有空檔。」

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