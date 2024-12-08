22歲網美成「粉紅收屍」！被85歲男友寫進遺囑...開心病床邊熱舞

▲網美在男友病床旁跳舞，慶祝被男友寫入遺囑中。（翻自抖音）

圖文／鏡週刊

一名加拿大22歲網美奧蘿拉（Bronwin Aurora），近日在抖音上傳一段影片，只見她站在85歲男友的病床旁，開心熱舞，原因是她被寫進男友的遺囑裡，未來將有機會獲得遺產。不過影片一出，也引來許多網友批評與責難。

奧蘿拉在影片中寫著：「我被寫進遺囑了，我是不是要拔掉（病床維生器）插頭？」只見奧蘿拉的男友還躺在病床上，但奧蘿拉已經開心地跳舞。

這段影片一發布後，隨即引來不少網友觀看與批評，就有網友直呼：「真希望男方可以把她從遺囑中剔除！」「希望男方看到這女的垃圾一面後，能有力氣打電話給律師，不要把財產留給這女的」、「社群媒體總能保留人的美好一面，但這次保留了這女的最真實的一面。」

英國《每日郵報》報導指出，過往奧蘿拉的影片中，就經常讓她85歲男友入鏡，甚至會開玩笑，因此也有網友認為，這支影片或許是奧羅拉在開玩笑，甚至為了衝網路人氣，而故意把自己塑造成「粉紅收屍隊」，男友也順勢配合她。報導也指出，過去曾有網友批評奧蘿拉，稱她是為了錢才和老男人交往，但奧蘿拉的回答總是：「年齡不是問題。我愛這個人，這個人也愛我。」



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