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憑23年前吃剩蘋果核　上海警偵破出租屋殺人懸案

▲▼憑23年前吃剩蘋果核　上海警偵破出租屋殺人懸案。（圖／翻攝東方110）

▲通過生物物證比對，確認沈老五就是當年命案的兇手。（圖／翻攝東方110）

文／香港01

上海寶山2001年發生一宗命案，一名32歲女子在出租屋內被殺害，警方因線索不足在緝兇過程遇到了不少困難。不過案件發生23年後迎來轉機，警方最終憑藉當年案發現場的一個蘋果核找到兇手，不過他已於2015年因病去世。

據陸媒報導，2001年12月21日，寶山友誼地區一間出租屋內，32歲女子被殺害，而兇手就毀掉了所有可能留有自己聯繫方式的東西。不過，警方在案發現場的垃圾桶裡，發現了一個吃剩的蘋果核，可死者胃內容物並沒有蘋果。

▲▼憑23年前吃剩蘋果核　上海警偵破出租屋殺人懸案。（圖／翻攝東方110）

警方判斷，能在死者家裏吃掉一個蘋果，一定是與死者極度熟悉的人。結合走訪調查，警方得知死者生前，喜好結交有錢男性。根據案發小區附近雜貨店店主介紹，有人曾在此用過公共電話，沒等對方回電就走了。

於是，警方根據雜貨店店主的描述，畫出了懷疑兇手的模擬畫像。模擬畫像中的人，穿着一件夾克衫，在當年有三類人群經常穿着夾克衫，分別是計程車司機，泥瓦、水電、木工，和冶煉單位職工。警方對三類人群展開調查但都沒有結果。

▲▼憑23年前吃剩蘋果核　上海警偵破出租屋殺人懸案。（圖／翻攝東方110）

其後23年間都追查無果，直到今年7月1日，警方接到線索，在江蘇如東發生一宗盜竊案，一名59歲男子施某被發現與模擬畫像十分相似，並通過此線索找到施某生父沈某家中，發現沈某已經去世，根據沈家老人的敘述，警方鎖定沈家的沈老五，通過生物物證比對，確認其就是當年命案的兇手，可惜他在2015年因病去世。

據沈老五妻子回憶，丈夫外出打工後沒多久就回了老家，從此再沒出去過，而他打工的區域就在寶山。沈老五妻子還提到，丈夫打工掙的錢比自己少很多，她覺得奇怪，但丈夫也不給她個解釋。

警方推測沈老五和死者之間可能存在曖昧關係，正因為是如此熟悉的人，死者才會在房間裏給對方削蘋果吃。亦正是因為完整的物證保留，這宗23年的懸案終於告破。

▲▼憑23年前吃剩蘋果核　上海警偵破出租屋殺人懸案。（圖／翻攝東方110）

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