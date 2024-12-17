蔣萬安收到龔正禮物！獨一無二「8字親筆捲紙畫」　5動物圖藏巧思

▲上海市副市長華源於16日雙城晚宴中，轉交上海市長龔正的禮物給台北市長蔣萬安，上方寫有8字「順遂無虞皆得所願」及蔣萬安一家的生肖。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北上海雙城論壇的重頭戲「主論壇」於17日上午9時在台北市晶華酒店登場，北市府依慣例，派出與上海市副市長華源對等的台北市副市長林奕華致詞，台北市長蔣萬安僅負責結語，將持續加強「雙城你我負重前行」論述；另外，蔣於昨（16）日請華源轉交禮物給無法訪台的上海市長龔正，據了解，龔正也委由華源轉交給蔣萬安一幅捲紙畫，是蔣萬安一家五口的生肖，用心且誠意十足。

此次上海團共計102人訪台，但第一批包括上海台辦主任金梅、9名陸媒記者在內的先遣團，13日被陸委會以「抗議懲獨22條」為由拒絕入境，最終僅有91人順利抵達台北松山機場。而華源一行人16日中午抵達松機後，下午3時左右訪問廣慈博愛園區，晚上則到圓山飯店參加由台北市政府作東的晚宴，與會人士包括雙方市府官員與產業界人士。

▲台北市長蔣萬安16日在圓山飯店設宴款待上海市副市長華源一行人，華源贈送藝術瓷瓶「春滿人間」。（圖／ETtoday攝影中心攝）

而蔣萬安、華源輪流致詞後，也互相贈送彼此禮物，蔣送出外盒印有「雙城好兩岸好」的「台北大巨蛋瓷盤」，瓷盤除了有大巨蛋與台北101以外，還有「世界全壘打王」王貞治金雞獨立剪影；華源則致贈由上海市陶藝家協會副會長尉澗松創作的藝術瓷瓶「春滿人間」，寓意兩市人民心手相連，共同繁榮的美好願景。

另外，據了解，蔣萬安在席間有轉交一份禮物給無法來台的上海市長龔正，是一張錶框的攝影優選得獎作品，名為《北門與101同框》，攝影師為王幗瑛。

不僅如此，華源也轉交龔正的禮物送給蔣萬安，是一幅錶框的捲紙畫，上方寫有「順遂無虞皆得所願」8個字，以及從上到下、由左至右分別為「馬、馬、兔、牛、兔」的動物頭像，這是蔣萬安一家人的生肖，感受的到龔正用心。

▲2024台北古蹟日老房子影像優選《北門與101同框》，台北市長蔣萬安預計將此照錶框，盼請華源轉交給龔正。（圖／照片取自台北市政府文化局網站，作者為王幗瑛）

而17日則為雙城論壇重頭戲，上午9時在晶華酒店舉辦主論壇，今年主論壇定調為「智慧治理，永續未來」，據了解，會先有開幕表演，隨後接續為台北市副市長林奕華致詞、上海市副市長華源致詞，比照2018年前台北市長柯文哲與時任上海市副市長周波來台時，也是由當時的台北市副市長鄧家基致詞，且過程中身為市長的蔣萬安不會先行入場。

北市府此次將簽署「台北市與上海市推動智慧醫療合作備忘錄」與「台北市立動物園與上海動物園小貓熊物種交流及保育合作備忘錄」共2項MOU備忘錄，蔣萬安預計作為簽署MOU的見證者，以及進行結語致詞。據了解，蔣萬安的結語，除了繼續維持去年的「雙城好兩岸好」基調外，還會再著重「雙城你我負重前行」，加強今年重新相聚並不容易。