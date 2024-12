蘋果App Store 2024下載冠軍出爐　「爆紅社群平台」擠下地震預報

記者蘇晟彥/綜合報導

蘋果 16日晚間公佈 2024 App Store 下載次數最多的 apps 及遊戲,在台灣免費Apps由 Meta旗下爆紅社群文字平台「Threads」(脆)擊敗ChatGPT、台灣地震速報奪下冠軍,免費遊戲則由咻咻封神奪下。此外,蘋果日前也公佈App Store Awards 得獎名單,其中由台灣團隊開發的《愛說不說 2》也獲得肯定。

【延伸閱讀】

App Store Awards 得獎名單出爐

在最受關注的「iPhone 免費Apps」中,前十名分別為下列十項,從年初開始爆紅的文字社群平台「Threads」成為冠軍,擊敗麥當勞、大量砸入行銷資源的酷澎、ChatGPT及台灣地震速報。

.Threads

.McDonald's

.Coupang 酷澎—享受天天超低價

.ChatGPT

.台灣地震速報 - Taiwan EEW

.TikTok -Global Video Community

.Google

.Google Meet

.YouBike微笑單車 官方版

.Instagram

在iPhone 免費遊戲榜單則為,大多數都偏向輕鬆、休閒放置型的遊戲,並沒有像大家所熟知的由《原神》拿下冠軍,但在年末話題爆棚的《Pokémon Trading Card Game Pocket》可能因為上市時間較晚並沒出現在榜單內。

.咻咻封神

.JUMP:群星集結

.Fishing Master

.Last War:Survival

.超能世界:詭異怪談

.Block Blast!

.菇勇者傳說-送3000抽

.巔峰極速

.胖太郎捉妖記

.三國幻想戰記

此外,在iPhone付費Apps/Games方面,榜單則為

iPhone付費Apps

.Shadowrocket

.AutoSleep Track Sleep on Watch

.山林日誌

.Ghostly Detector

.Phraseboard Keyboard

.Procreate Pocket

.Forest: Focus for Productivity

.1SecMoney

.樂客導航王全3D Pro

.AnkiMobile Flashcards

iPhone付費 Games



.Minecraft: Play with Friends

.Plague Inc.

.遊戲開發者:全能製作人

.碧海蒼雲錄

.泰拉瑞亞

.スイカゲーム-Aladdin X

.Grim God of War

.DungeonSquad

.Knight & Dragon III

.RFS - Real Flight Simulator