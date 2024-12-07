白營黨中央成「領薪水的機器」？　她酸：任務只有等著柯文哲回來

▲政治評論員吳靜怡。（資料照／《豈有此呂》）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨的黨代表選舉結果即將揭曉，然而，政治評論員吳靜怡今（7日）在社群平台指出，從去年7月至今年11月，一樣的民調機構所做來的調查，民眾黨政黨支持度衰退高達4成，讓她不禁質疑，現在的黨中央彷彿是失能領薪水的機器，任務只有等著柯文哲回來。

吳靜怡在臉書提到，回頭看，民眾黨去年7月的政黨支持度為14.6%，算是有實力的第三政黨，在那個風光時刻，由黃國昌和館長舉辦反貪污遊行，藍、綠幕僚們都在關注柯文哲起手式的肌肉，能夠多壯大。

吳靜怡指出，當時自己早分析就是「泡芙」而已，沒想到就被網軍出征，最後，即便白營官方號稱破萬人，柯文哲還是驚覺自己沒經營組織的慘況，不能放棄再騙騙國民黨。

然而現在看來，吳靜怡直指，一樣的民調機構，今年11月政黨支持度只剩下5.7%，政黨支持度衰退率高達4成，今天下午白營號召民眾上街頭的動機，恐怕就是企圖用「反霸凌」社會議題跨出同溫層。

不過，吳靜怡表示，白營政黨支持度這樣的衰退率，頂多就是泡芙外層的皮換了黃國昌，用官宣的人數來自慰，但組織更薄弱的內餡只會讓遊行變成社會檢視下的原形畢露，恐怕就是兩個字：「難堪」。

此外，吳靜怡點出，民眾黨黨主席柯文哲涉嫌圖利貪污，讓一年支持度衰退率達4成的政黨，必須用不同假遊行議題，進行真凝聚活動，背後目的是什麼？難道是單純消化預算，還是一種舔柯文化。

吳靜怡開酸，柯文哲從土城看守所出來之後，可以跟主席報告：「只要你不放棄，我們不放棄！」但這絕對不是解決現在民眾黨面臨危機的方式，更不是解救柯文哲的方法。

吳靜怡直言，民眾黨的毒瘤，就是涉嫌圖利貪污的柯文哲，民眾黨需要的是強化組織治理，確立內部紀律，展現透明與改革決心，應該成立的不是硬辯小組，而是廉政委員會。



吳靜怡接著質疑，現在的黨中央彷彿是失能領薪水的機器，任務只有等著柯文哲回來。「民眾黨黨代表的選戰，不用分析派系了，因為中央雙北最大，由黨的組織機構操盤將近38位的黨代表，弱化實際的地方和小草聯盟」。

關於白營的黨代表選戰，吳靜怡進一步說明，民眾黨高層的手段就是如此，唯一要確保的，就是未來的黨主席和這些「高幹」的薪資和權利分配，民眾黨內部的內鬥，要殲滅的，就是那些對高層領高薪又無作用力有意見的人。最後，吳靜怡感慨，恐怕派系只有「雙北派」、「地方派」，要用鄉村包圍城市來拯救民眾黨，小草們，簡直太單純了。