解密「眾望基金會金流」　簡舒培揭人事費683萬：最後到了誰口袋？

▲前台北市長、民眾黨主席柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷京華城弊案、政治獻金案，遭到羈押。民進黨台北市議員簡舒培今（5日）再公布「眾望基金會收支明細」，她表示，千萬捐款流向，竟然有6成人事費、3成付房租，柯文哲以「做公益」為名成立基金會，結果支出都是人事費跟房租，請問業務支出在哪？做公益在哪？說好的「扶助社會弱勢」，原來是掛羊頭賣狗肉？還有高達683萬元的人事支出啟人疑竇，最後又到了誰的口袋？

簡舒培表示，柯文哲金流爭議不斷，除了競總與木可、民眾黨三位一體的情況，最近又爆出柯文哲競選總統時的募款專戶QRcode被改成木可帳戶的傳聞，同樣由柯文哲成立的眾望基金會，竟然出現了總收入1137萬、總支出1037萬，且100%用於人事費及房屋租金，違反自捐助身章程規定。

簡舒培表示，更讓人疑惑的是，做公益的眾望基金會，竟然毫無業務支出？實際上到底做了什麼？難不成是掛羊頭賣狗肉，又是柯文哲拿來洗錢的另一個組織？

簡舒培說，眾望基金會總支出1037萬5169元，全數用於人事費與房屋租金？台北市社會局11月4日發函，要求眾望基金會說明112年度工作報告及財務報表。因為，眾望基金會給了一個瞎到讓人難以置信的收支明細。

簡舒培貼出「收支明細」指出，總收入1137萬3157元，其中捐款收入約1130萬元、總支出「1037萬5169元，其中人事薪資683萬4460元、354萬709元」， 兩項支出總和就等於總支出，竟然沒有其他業務費用？

簡舒培大酸，果然，只有柯文哲能夠超越柯文哲，這種離譜至極的帳務，也難怪眾望基金會會說找不到會計師簽核。

▼簡舒培公布「眾望基金會收支明細」。（圖／翻攝自Facebook／簡舒培）

簡舒培指出，業務支出0元違反自身章程，宣稱「做公益」的眾望基金會平常到底在幹嘛？重點是，眾望基金會自稱核心宗旨是「扶助社會弱勢」，要扮演台灣社會弱勢團體，最強而有力的後援，但基金會的捐助章程第七條第二項明定章程所定業務，其支出不得低於全年孳息及其他各項收入總額之60%。

簡舒培再指，也就是說，以總收入1037萬來算，眾望基金會的業務支出不得低於622萬元，而眾望基金會官網公布的「112年度活動報告」中，僅有向庇護工場購買10萬元物資，捐贈給老人養護中心，更別提現在爆出一個「業務支出0元」的收支明細，明顯違反章程，也更讓人疑惑，眾望基金會平常到底在幹嘛？

簡舒培批評，柯文哲以「做公益」為名成立眾望基金會，結果所有支出都是人事費跟房租，請問業務支出在哪？做公益在哪？其中高達683萬元的人事支出更是啟人疑竇，因為先前包括民眾黨發言人戴于文在內，幾名看似是眾望基金會的員工，都被抓包過薪資是由柯文哲競總申報。

最後，簡舒培強調，到底是戴于文等人領兩份薪水？還是柯文哲一邊從小草募來政治獻金支付人事費，同時用人頭跟眾望基金會申報薪水？如果這些人實際上沒有拿兩份薪水，那這些從眾望基金會支出的人事費用，最後又到了誰的口袋？

★★未經判決確定，應視為無罪★★

▼台北市議員簡舒培。（圖／記者湯興漢攝）