陳梅慧遭撞死太詭異　她曝「正在查88會館」：巧合讓人毛毛的

▲金融犯罪首席調查師陳梅慧。（圖／翻攝自陳梅慧臉書）



記者施怡妏／綜合報導

XREX集團首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧，因遭警察檢舉涉嫌洩密，4日凌晨從台中地檢署開完庭北返途中在國道車禍身亡，網路一位自稱她友人的網友發文爆出陰謀論，強調死因不單純。政治評論員吳靜怡也指出，陳梅慧正在調查的88會館案，可能與民眾黨主席柯文哲有金流交叉，「巧合讓人毛毛的。」

吳靜怡在臉書發文，當大家都在等待有關柯文哲海外洗錢、虛擬貨幣等相關事證消息時，卻先傳來了陳梅慧不幸發生「前後夾殺」追撞車禍的噩耗。而陳梅慧正好在調查柯文哲曾多次光顧的「88會館」，這裡正好是沈慶京、林秉文、柯文哲的一個可能金流的交叉關鍵點，「沒有要討論陰謀，而是巧合讓人毛毛的。」

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吳靜怡提到，陳梅慧（XREX公司）透過「創意私房」4個收款錢包位置及兩年半3244次入金紀錄，分析出掌管創意私房金流的操作者。陳梅慧曾說過「我想要阻止不法侵害發生，想盡力幫助每一個受害者。」

陳梅慧身為區塊鏈金融犯罪調查專家，全力執行凍結及扣押犯罪集團虛擬貨幣不法資金，截至11月底已完成凍結共計60件投資詐騙案，並聲請法院扣押詐欺集團不法所得達93億元。吳靜怡感嘆，「陽光應該灑落在司法系統當中，有沒有人洩密？壞人能逃走，好人逃不走。」

此外，486先生陳延昶也在臉書發文，陳梅慧的好友發文透露「她正在查88會館的案子」，486先生認為這起車禍事件疑點重重，「特別是她的身份、工作非常特殊，剛好牽扯到重大罪犯非常敏感的金流疑點」，這件事情絕對不能石沉大海，「清晨會有六台車撞在一起？一台車還是四海幫的人。」