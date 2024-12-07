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%%工程老闆生子！女員工上位「變2家公司老闆」　正宮怒告

▲小三,外遇,偷吃,妹子,正妹,性侵（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲女員工同居家族企業老闆並懷孕生子，遭正宮求償百萬。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／台南報導

台南一名正宮發現丈夫突然認領小孩，才知道丈夫偷吃他家族企業雇用的女員工，並生下私生子，而女員工不僅和丈夫共同持有土地，還是家族企業下2家工程公司的負責人，正宮憤而將女員工告上法院。台南地院審理，判女員工侵害配偶權屬實，要賠償70萬元。

正宮主張，丈夫阿偉(化名)和弟弟合夥經營家族企業，旗下有6家工程公司。她在去年12月19日時，發現阿偉突然認領一名未成年子女，並和女員工小珊(化名)共同行使親權，她還發現小珊不僅是家族企業旗下2家公司的負責人，早在2019年時，小珊就和阿偉共同持有台南市區的土地，小珊明知阿偉有老婆，還和他上床並懷孕生子，造成他婚姻破裂，應賠償她100萬精神撫慰金。

全案審理時，小珊辯稱，她長期受雇於阿偉的弟弟，曾擔任業務人員、現場人員，熟知工程公司運作。公司因受益於台南科學園區設立，房屋鋼需大增，公司獲得許多工程，阿偉的弟弟為避免遭課高額營所稅及營業稅，請她設立2公司並掛名負責人，之後她才在公司認識阿偉，她擔任負責人和阿偉並沒有關係。

小珊說，阿偉向她隱瞞已婚身分，她直到生下阿偉的小孩，想幫小孩報戶口時，阿偉才坦承自己已婚、但和正宮已經分居，因此她並無故意侵害配偶權，就算有侵權，情節也不嚴重。且她僅高中職畢業，目前在家顧小孩，還須扶養另一名未成年子女，正宮求償金額太多。

不過阿偉弟弟的老婆證稱，2019年3月她在醫院安胎，小珊受託前來送生活用品，因她曾聽聞阿偉在外面交女朋友，便問小珊是否為阿偉的女友，小珊則回應「蛤，他有女朋友嗎」、「我只知道他有老婆，沒有聽說他有女朋友」帶過。後來阿偉在2020年離家和小珊同住麻豆，大家都知道他們同居。

台南地院審理，法官檢視相關證據，判定小珊從2019年就和阿偉密切往來，明知阿偉有家室仍和他發生關係並生子，判小珊要賠70萬元，可上訴。

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