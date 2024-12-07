TikTok告訴被駁回　字節跳動內部人士：還會上訴

▲TikTok被要求與母公司字節跳動切割關係。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國聯邦上訴法院6日駁回TikTok的相關告訴，維持「不賣就禁」的判決，要求其與中國大陸的母公司字節跳動切割關係，否則將面臨美國全國禁令。對此，字節跳動內部人士透露，將採取上訴方式應對。

法院裁決出爐後，TikTok回應，TikTok禁令是基於不準確、有缺陷和假設的訊息而構思並推動實施的，導致了對美國人民的徹底審查，「除非被阻止，否則TikTok禁令將在2025年1月19日使超過1.7億美國人及全球用戶的聲音沈默。」

根據《澎湃新聞》報導，字節跳動內部人士透露，他們將採取上訴的方式應對。

TikTok和字節跳動今年5月7日向美國聯邦法院提起訴訟，要求法院裁定旨在封禁TikTok的《保護美國人免受外國對手控制應用程序法》違反美國憲法，並阻止該法律的執行。

TikTok在訴訟中指出，「這是美國國會歷史上首次頒布法律，對某個特定言論平台實施永久性、全國性的禁令。」TikTok還說，封禁TikTok明顯侵犯了1.7億美國人憲法第一修正案權利，「毫無疑問，該法案將迫使TikTok在2025年1月19日前關閉。」