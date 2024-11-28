TikTok將祭新規　18歲以下用戶無法使用「美顏濾鏡」

▲不少人拍照都會使用濾鏡，讓自己的照片、影片美美的。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

不少人拍照都會使用濾鏡，讓自己的照片、影片美美的，不過當前青少年容易因美顏濾鏡而產生焦慮和自卑的情緒，使得這問題日益引發關注。TikTok宣布，將限制18歲以下用戶使用美顏濾鏡，並且加強偵查13歲以下的用戶使用平台。

根據英國媒體《衛報》報導，人們普遍擔心，有些是由TikTok提供的，有些是用戶創建的美顏濾鏡，給青少年，特別是女孩帶來壓力，要求他們擁有美麗的外表，其帶來一些負面影響，某部分年輕人描述，使用濾鏡後發現自己的真實面孔很醜。

由於擔心焦慮加劇和自尊心下降，青少年在TikTok上使用美顏濾鏡面臨廣泛的新限制，在接下來的幾周內，18歲以下的人將被禁止使用人工放大眼睛、豐唇、平滑皮膚或改變膚色等的濾鏡工具，不過添加兔子耳朵或狗鼻子的漫畫濾鏡不會被影響。然而，這些限制的有效性將取決於使用平台的人是否以真實年齡註冊帳號。

TikTok也宣布，加強年齡管理，阻止13歲以下的用戶使用該平台，這可能意味著數千名英國兒童將被「移出」平台，預計今年年底前，啟動一項新的自動化系統試驗，利用機器學習來偵測違反年齡限制的人。

這些舉措是隨著英國《網路安全法》在新的一年，對未成年人社群媒體使用的更嚴格監管的框架，該平台已經在全球範圍內每季刪除2000萬個未成年帳戶。

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