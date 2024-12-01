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早產兒配眼鏡「一睜眼」開心笑了　超萌反應融化全場

▲▼早產兒配眼鏡「一睜眼」開心笑了。（圖／翻攝TikTok）

▲利亞姆終於看清楚，忍不住露出開心的笑容。（圖／翻攝TikTok）

記者吳美依／綜合報導

美國1歲男嬰利亞姆（Liam Frederick）是一名早產兒，並且被醫師判定必須配戴矯正眼鏡。他第一次看清楚這個世界時，既驚喜又充滿好奇，忍不住露出純真可愛的笑臉，被父母分享至社群媒體後，融化全球網友的心。

母親史蒂芬妮（Stephanie Mazzone-Meyer）受訪時透露，利亞姆的子宮掃描異常並且早產，出生後在新生兒加護病房住院3周，接受了一系列檢查，其中一項就是驗光。第一次檢驗時，他被發現有一點遠視，但不需要太擔心，未料數個月之後回診，卻被醫師判斷需要立刻戴眼鏡。

史蒂芬妮坦言，她起初因為沒能更早發現問題而難過，但如今很開心利亞姆可以好好看看這個世界。她透露，兒子一直都很愛笑，自從戴上眼鏡之後，不僅更常笑開懷，也更會抓東西來玩了，「戴上新眼鏡之後，他完全變成了另一個寶寶。」

@stephmmeyer Liam’s new spec’s part 2! #baby #glasses ♬ original sound - Steph Mazzone-Meyer

《福斯新聞》報導，這部影片在TikTok和Instagram累計超過1億次點閱，網友們紛紛留言，「這是我看過最棒的影片」、「我渡過了很糟糕的一周，然後我看到了妳兒子的影片，這改變了我的一天」，還有不少人表示，他們忍不住流下感動的淚水。

史蒂芬妮表示，「我希望利亞姆能夠為別人帶來歡樂，正如他每天為我們帶來歡樂一樣。儘管在他來到地球上的短暫時間裡，已經經歷了太多事情，但當你看著他時，他還是能夠給出一個大大的微笑。他散發著善良的光芒，我認為我們每天收到的留言，已經證實了這一點。他是一個非常特別的孩子。」

 
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