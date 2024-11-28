字節跳動提告前實習生「竄改代碼」！索賠3638萬元並公開道歉

▲ 位於北京中航廣場的字節跳動辦公大樓。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

抖音母公司「字節跳動」日前對前實習生田某「惡意篡改代碼」，攻擊公司內部模型訓練一事，進行提告，並要求田某賠償，侵權損失800萬元（人民幣，下同，約台幣3638萬元）及合理支出2萬元（約台幣9萬元），並公開賠禮道歉。法院28日已正式受理此案。

據《紅星新聞》報導，字節跳動曾發布公告指出，2024年6月至7月，集團商業產品與技術部門前實習員工田某，因對團隊資源分配不滿，透過編寫、篡改程式碼等形式，惡意攻擊團隊研究專案的模型訓練任務，造成資源損耗。

網上先前傳出，字節跳動公司因此事，損失上千萬美元。字節跳動對此回應，確有實習生發生嚴重違紀，涉事實習生已於2024年8月被公司辭退，並將其行為同步給所在學校和行業聯盟，未如網傳如此誇大。

▲ 抖音母公司字節跳動（Bytedance）。（圖／路透）

公告指出，涉事行為惡意干擾的，是字節跳動商業化技術團隊某研究項目的模型訓練任務，並不影響公司的正式專案及線上業務，也不涉及字節跳動大模型等其他業務。

字節跳動相關人員指出，由於田某為在讀博士，公司將他辭退後，先交由校方處理，但在事件處理期間，田某多次對外否認，攻擊模型訓練任務的不是自己，而是別的實習生，甚至報警稱遭到造謠，「考慮到田某完全沒有意識到錯誤，且涉事行為已觸犯公司安全紅線，公司最終決定將他提告至法院，以表明公司嚴肅態度、杜絕類似事件再次發生。」