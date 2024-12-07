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以「台大」為名侵權！補習班與台灣大學和解　將撤換商標

▲▼台大明明文理短期補習班。（圖／翻攝Google Maps）

▲台大明明文理短期補習班。（圖／翻攝Google Maps）

文／中央社

台北市一間補習班多年來以「台大」為名，被台灣大學控告侵權。校方今天證實，雙方已達成和解，補習班須全面撤換招牌、網頁等，不能再有「台大」中英文字樣。

台灣大學自民國72年以來陸續註冊多項商標，包含校徽、「臺大」、「台大」、NTU、TAIDA、「國立臺灣大學」等，都已被智慧財產局和法院認證。

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為了維護商標權，台大近年陸續要求數十家補習班、建設公司、藥局、生技公司等，停止使用相關字樣。

其中一間位於台北車站商圈的補習班，與台大對簿公堂，智慧財產及商業法院於111年判決台大一審勝訴，補習班須賠償新台幣623萬元，且不能再使用台大字樣。

台大校方今天向中央社證實，雙方已於二審階段達成和解，補習班業者承諾移除侵權商標。

校方表示，台大雖然不是私人企業，但品牌形象是立校以來眾多師生、行政同仁共同努力累積的成果，不能任由他人攀附營利。台大的商標權價值並不亞於其他國際知名企業的商標權，須付出相當的努力來維護。

據中央社記者現場觀察，與台大達成和解的補習班，在跑馬燈、燈箱宣傳廣告等，都已撤下「台大」字樣，但外牆固定招牌仍暫未更換。

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台大補習班商標權和解侵權台大明明

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