馬龍訪團陸生稱「中國台北」　台大、清大、中山女高學生盼對等交流

▲中國學生參訪團抵達臺大，臺大學生自發性組織抗議。（圖／經民連提供）



記者杜冠霖／台北報導

馬英九基金會邀請中國桌球奧運金牌選手馬龍與陸生訪問團來台，其中一名學生前天參訪時，以「中國台北隊」祝賀台灣棒球隊獲世界12強賽冠軍，引起議論。訪團今（3日）參訪台灣大學時，不少台大學生舉「親！民主是個好東西」、「台大學生愛自由，中國同學來交流」、「這裡不是中國台北」等標語，希望與這些中國同學交流，而台大、清大、中山女高等被參訪學校學生明將共同召開記者會，表達拒絕中國統戰團，期待交流應以對等為基礎，不應自我設限、詆毀台灣主權。

前總統馬英九邀請中國7所大學共40名師生，於27日訪台，包含奧運桌球金牌選手馬龍和射擊金牌楊倩，而該團成員清一色為共青團團員、共產黨黨員，引發質疑。

訪團行程第七天參訪台大，30多名台大學生一早就集結在社科院大樓前，高舉「親，民主是個好東西」、「我想聊聊：台灣主權」等標語，活動發起人之一、台大社科院齊同學表示，我們是一群來自台大、熱愛自由民主人權的學生，希望跟來訪的中國學生展開「民主交流」，向他們分享許多台灣人珍重的價值，包括人權、自由與民主，尤其中國一直以來沒有討論這些價值的機會。

現場學生說，所謂的交流，應該要建立在對等的尊重與開放上，交流不是一言堂，讓中國同學亂說他想說的，媒體還歌舞昇平，看似和樂融融，「台灣就不是中國台北」，許多台灣人關心的民主、人權與自由的價值，正是中國所缺乏的，所以台灣可以分享這些價值，現場也準備很多中國與香港民主運動的書籍，要讓中國學生帶回去當伴手禮。

蕭旭岑接受媒體聯訪則稱，不清楚學生抗議的訴求是什麼，但台灣是一個多元、自由的地方，大家都可以表達各自的意見，如同復旦大學女同學講了習慣的用語，也是一種表達的自由，前總統蔡英文曾說「沒有人需要為自己的認同道歉」，現在逼著人家離開台灣，民進黨是霸凌黨。而後續訪團行程被媒體問到相關議題時，則快速帶過。

發起行動的台大學生，明日將與清大、中山女高等被參訪學校的學生，共同發起「校園拒絕統戰、交流應該對等：跨校學生串連拒絕統戰團」記者會，表達拒絕中國統戰團，期待交流應以對等為基礎。跨校學生串聯提出三點訴求：第一、拒絕假交流、真統戰：拒絕中國共產黨員與黨委書記，假學生交流，行統戰外宣之實。第二、捍衛交流言論自由：學生交流應真誠，不應自我設限、自我審查。第三、恪守對等雙方交流：對等交流應以尊重為前提，不應詆毀台灣主權。