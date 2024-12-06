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「介紹富家子當男友」騙聽障同事賣手機、機車　惡女躲7年下場曝

▲彰化地方法院。（圖／記者唐詠絮攝）

▲2寶媽詐聽障同事30萬失聯7年判5月徒刑調解36萬餘元。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名2寶媽陳女見同事(化名小雪)聽覺障礙，以介紹富有男子和她交往為由，要她向保險公司借貸，甚至還帶她申辦2支高價手機後轉賣，以及買賣機票等等理由，詐騙得手近30萬元後失聯躲了7年，直到今年才願意出面清償和解，彰化地院審結，依詐欺取財罪判她5月徒刑。全案還可上訴。

判決書指出，陳女騙同事小雪，要介紹一名富有的蔡男和她交往，還騙說蔡父要送給她一輛全新賓士，自於2017年3月至10月間，五度詐騙小雪。

小雪不僅將她每月薪資2萬3000元，及向保險公司借貸來的7萬5000元，共25萬9000元，又於2017年9月申辦iPhone6s PLUS、SAMSUNG Galaxy A等2支全新手機轉售手機行後，再把錢給陳女。而陳女又以蔡男在韓國需要機票住宿為由，誘騙小雪將機車以1萬元賣掉後，把錢交給陳。

陳女又稱蔡男有急用，要小雪先用分期付款買了一輛全新普通重型機車，再上當舖典當，換得現金2萬3200元，陳女將錢拿走後，人因此失聯，被騙走近30萬、負債累累的小雪，得知遭到陳女詐騙，又氣又傷心的到分局報警提告。

法官審酌，陳女曾因涉犯竊盜案件遭判刑，明知同事輕度障礙，見她純善可欺，謊稱要介紹男友給她認識，進而編造各種事由詐取告訴人錢財，並從2018年逃匿多年，甚至在接受檢方調查時還否認犯行，一直到法院審理時才坦承，並以36萬6800元達成調解，依犯詐欺取財罪，判處有期徒刑5月，可易科罰金。

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